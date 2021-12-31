Oğlak burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında oğlak burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 oğlak burcu yorumunu hazırladık. İşte oğlak burcu 2022 yıllık burç yorumu...

OĞLAK BURCU 2022 YILLIK YORUMU (21 ARALIK-20 OCAK)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinden en çok etkilenecek burçlardan biri olacaksınız zira Venüs, sizin burcunuzda retro harekette olacak. Bu dönem, sizlere estetik konularıyla daha fazla ilgilenmeyi, sağlığınıza daha fazla özenmeniz gerektiğini gösterebilir. Saç, cilt, diş ve kemiklerle ilgili yardımlar, hizmetler ve tedaviler alabilirsiniz. Sevme, sevilme, değerli olduğunu hissetme ihtiyacınız artacaktır. Aşk ilişkilerinizde güven ve sağlamlık arayışı içine girebilir, duygularınızı akıl süzgecinden geçirebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde dönemsel olarak zaman zaman alışkanlıklarınızın dışına çıkabilirsiniz. Geçmişteki bir partnere gidebilir, geçmişteki partnerin gelişiyle karşılaşabilirsiniz.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca her türlü ilişkiniz daha fazla zihninizde yer edinebilir, ilişkilerinize daha çok kafa yorabilir, sevdiğiniz insanlar için daha çok çabalayabilirsiniz. Bu dönemin negatif potansiyeli, bir kişiyi veya bir ilişkiyi gözünüzde çok fazla büyütmek ve abartmak olacaktır. Bu noktada dikkat ettiğiniz sürece ilişkileriniz daha dengeli, anlayış ve empati odaklı ilerleyebilecektir. Dönem içerisinde bazı Oğlaklar partnerinize bir seyahat teklifiyle veya ciddi bir teklifle gidebilir. Evlilik veya ilişki teklifinde bulunabilirsiniz. Partnerle yolculuklara çıkabilirsiniz. Bazı Oğlaklar içinse atanma, terfi konuları ortaya çıkacak, değişen iş düzeniyle taşınma konusu gündeme gelecektir. Şehir değişikliği sebebiyle evinizi değiştirebilirsiniz.

HAYATINIZI KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRECEKSİNİZ

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle yaşam düzeninizi kökten değiştirecek yenilikler ve düzenlemeler karşınıza gelecektir. Aile içi ilişkilere dikkat etmek gerekecek, ev halkıyla iletişiminizde daha sağlıklı tavırlar sergilemeniz önemli olacaktır. Öfke kontrol sorunları, aile üyeleriyle ilişkilerinizi zedeleyebilir. Bilinçaltı korkularını ve geçmiş deneyimlerin negatif etkilerini bırakma, bir nevi yeniden doğma zamanı. Bu dönem bazı Oğlaklar için evlilik korkusunu aşma, evlilik için adım atma ve aynı eve yerleşme, düzen değişikliği durumlarını getirecektir.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni duygular, yeni hevesler gündeme gelecektir. Şansın yüzünüze güldüğünü görebilir, hayatla barışık olmanın size ummadığınız kapılar açtığını görebilirsiniz. Bu döneme gelirken mutlaka öz sevgi, özgüven arttıran çalışmalar yapmalı, kendinize yatırım yapmaya özen göstermeli, sevdiğiniz şeylerle ilgilenmeli ve sahip olduğunuz maddi-manevi şeylerin teşekkür ve şükründe olmalısınız. Bolluk bilinci içinde olan Oğlaklar için çok daha kısmetli bir zaman başlıyor. Karamsarlık sizi yalnızca daha fazla zorlanmaya götürür.

KARİYER KAPISINDA ANLAŞMAZLIK GÜNDEMDE OLACAK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde iş ilişkilerinizde anlaşmazlık ve karışıklıklara dikkat etme zamanı. İmzalayacağınız şeyleri iki kez okuyun, size sunulan tekliflerin doğruluğu ve güvenilirliğini sorgulayın, kendinizi güvene alarak ilerlemeye çalışın. Aynı zamanda kendinizin de günlük hayatındaki işlerinde yasa dışı durumlara, hilelere ve etik dışı adımlara girmemesi önemli olacaktır. Zira ilerleyen zamanlarda bu durumların yaptırımları karşınıza gelebilir.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu süreç sizlere aşk evliliği yapmaya dair cesaret ve özgüveni getirebilir. Duygularınızın peşinden gidebilirsiniz. Süregelen evliliğinizde aşk ve tutku öne çıkabilir, daha bağlayıcı olabilir. Gebelik haberleri alabilir, çocuk sahibi olma arzusu duyabilir ve eşinizle bu konuda ortak kararlar alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular yıl boyunca maddi konularla bağlantılı ilerleyecektir. Çocuğunuz için veya çocuk sahibi olmak için finansal bir düzene girebilirsiniz. Bekar Oğlaklar içinse bugünlerde arkadaş ortamından, arkadaşlık ilişkisi kurduğunuz kişi ile beklenmedik bir başlangıç, bir ilişki süreci içine dahil olma söz konusu olabilir.

MARS GERİLEMESİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇ

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketinden en çok etkiyi alacak burçlardan biri olacaksınız zira Mars sizin yücelim yöneticisi gezegeniniz. Dönem içerisinde gelişen durumlar çoğunlukla ani, büyük veya beklenmedik gelişmeler olarak çalışacaktır. Bu durumu en çok çalışma hayatınız ve yaşam düzeninizle ilgili yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili daha hassas ve özenli olmalısınız. Kazalar ve sakatlanmalar dönemsel olarak sizi günlük rutininizden alıkoyabilir. Süreç içerisinde iş hayatında alternatif projeler, alternatif teklifler ile karşılaşabilir veya siz bu arayışa girebilirsiniz. Dönemsel işler veya proje bazlı çalışanlar için verimli bir süreç olabilir. Fakat istifa ve yeni bir şirkete geçme gibi planlar içinde olanların temkinli olması gereken bir dönem.

