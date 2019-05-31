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Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesiyle tartıştığı için babasının bıçakladığını iddia eden O.Ö. (17) ise tutuklandı.

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Olay, 27 Mayıs'ta 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. İbrahim Ö. yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö. tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin yakınındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen İbrahim Ö., 4 gün sonra yaşamını yitirdi. O.Ö. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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adana bıçaklama

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