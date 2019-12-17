Oğlu yalnız kaldığında ağlamasın diye maketini yaptıran anne sosyal medyayı ikiye böldü

Japonya’da yaşayan Fuki Sato adlı anne, işlerini yaparken veya ortalıkta görünmediği zamanlarda bir yaşındaki küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı. Fuki maketlerden birinde ayakta dururken, bir diğerinde ise yerde otururken görülüyor.

Fuki’nin eşi tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, maketin küçük çocuğu oyalamakta başarılı olduğu fark ediliyor. Bir anlığına annesini arayan ufaklık, mutfaktaki maketi fark edince oyun oynamaya devam ediyor, hatta gülücük saçıyor.

Fuki’nin eşi, “Annesi ortadan kaybolduğu anda oğlumuz ağlamaya başlıyor, bu çok zor. Bu yüzden ben de önlem olarak ‘gerçek boyutlu bir maket olsaydı ne olurdu’ diye düşündüm. Sonuç olarak ilk 20 dakika boyunca fark etmedi bile, maketler belki de ara sıra kullanmak için uygun olabilir” dedi.

'MAKET SENİ BAKIMEVİNE DÜŞÜNCE DE ZİYARET EDER'

Paylaşılan videolar 2 milyon kez izlenirken, sosyal medya ise maketler konusunda ikiye bölündü. Bir kullanıcı, maketler için “Bayan Sato çok korkutucu görünüyor” derken, bir diğeri de “Bu çok kötü. Annen orada, ona sarılmak istiyorsun ama sana soğuk soğuk bakıyor, hareketsiz ve sessiz. İğrenç. Umarım yaşlanıp kırılgan bir hale geldiğinde, bir bakımevindeyken belki sessiz bir maket adam onu ziyaret eder” ifadelerini kullandı.

Bazıları çiftin neden çocuk sahibi olduğunu bile sorgularken, bir kesim ise fikri ‘zekice ve yaratıcı’ diye niteledi. Bir kullanıcı, “Keşke çocuklarım küçük olsaydı” derken, bir diğeri “Her odada bir tane isterdim” diye yazdı.



