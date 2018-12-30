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'Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti'

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 19:37 | Son Güncelleme

HATAY’ın merkez Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde 5.

'Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti'

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın merkez Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nizamettin’in babası Kemal Sürmeli, “Benim oğlum basında çıkan bazı haberlerde söylendiği gibi oyuncağının arkasından düşmedi. Benim oğlum bir oyun yüzünden bize bir vasiyetname ve not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı, öleceğini bile bile. Biz istiyoruz ki bu tür oyunlar yüzünden başka çocukların saçının teline zarar gelmesin” dedi.
Nizamettin Sürmeli geçtiğimiz pazartesi günü babası, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarına not yazdıktan sonra iddiaya göre oynadığı bilgisayar oyunu yüzünden 5. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Nizamettin’in babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı oyun nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdü. Oğlunun intihar ettiğini söyleyen Sürmeli, “Benim oğlum bize bir vasiyet, vasiyetname bırakarak, not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı öleceğini bile bile. Bu durum bizi çok derinden etkiledi bizde inanılmaz asla kapanmayacak yaralar açtı. Bizim bugünden sonraki isteğimiz bizim çocuğumuz gitti geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama elimizden geldiğince mümkün mertebe başka çocukların saçının teline zarar gelmesin. Her gün kendimize her saniye kendimize niye neden niçin sorularını sürekli soruyoruz; çünkü bu aşamaya gelebilecek herhangi bir ihtimali düşünemiyoruz. Son saniyesine kadar son dakikasına kadar herhangi bir ipucu veya herhangi bir belirti göstermedi, hissettirmedi. Ben bu yüzden diyorum ki bu kadar neşeli bir çocuk bu kadar sevgi dolu bir çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Her çocuk bir aile için dünyanın en güzel varlığıdır. Benim çocuğum bunu yaptıysa, böyle bir şey yaptıysa, bu da demek oluyor ki, herkes aynı tehlike altında aynı riskle karşı karşıya 'benim oğlum asla ve asla kimse yapmaz' diye demesin çünkü en son yapacak insan benim oğlumdu.”
'HEM ABLASI HEM SIRDAŞIYDIM'
Nizamaettin’in 15 yaşındaki ablası Sabra ise kardeşinin çok mutlu, hep gülümseyen bir çocuk olduğunu ifade ederek, "Hani bir problemi bir sıkıntısı olduğunda gelip bize anlatırdı. Ben ablası olarak aynı zamanda sırdaşıydım. Bir problemi bir sıkıntısı bir sorunu herhangi bir şey olduğu zaman gelip bizimle konuşuyordu. Annemle benimle babamla hani aramızda bir sır olmazdı. Zaten son ana son zamanı son saniyeye kadar hep yüzü gülüyordu. Yani bir sıkıntısı yoktu, Çok güzel zaman geçiriyorduk çok güzel şeyler yapıyorduk, yani nasıl oldu hiçbirimiz, hiçbir şekilde bir şey bilmiyoruz" dedi.

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'Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti''Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti''Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti''Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti'

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