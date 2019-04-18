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"Oğlumdan geriye kalan kapı çaldığında küçük bir gülümseme"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bademcik ameliyatı sonrası görme yetisini ve vücut fonksiyonlarının yüzde 94'ünü kaybeden 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz, yaklaşık 10 aydır sadece çalan kapı ziline gülümseyerek tepki veriyor - Baba Ömer Beyaz: - "Bundan sonra bize Gaziantep'i de verseler oğlumu eski haline tekrar döndüremeyeceğiz. Oğlumdan bize geriye kalan kapı çaldığında küçük bir gülümseme. Ne yazık ki eskiye dönük hiçbir şey göremiyoruz" - Anne Kübra Beyaz: - "Bizi bu hale getirenlerin cezasını bulmasını, başka anne babaların canının yanmamasını istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te bademcik ameliyatı sonrası görme yetisinin tamamını, vücut fonksiyonlarının ise yüzde 94'ünü kaybeden 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz, yaklaşık 10 aydır sadece çalan kapı ziline gülümseyerek tepki veriyor.

Ömer ve Kübra Beyaz çifti, geçen yıl mayıs ayında çocukları Hüseyin'in bademcik rahatsızlığı nedeniyle kent merkezindeki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucu bademciklerinin alınmasına karar verilen Hüseyin, ameliyatın ardından taburcu edildi.

İddiaya göre, ameliyattan iki gün sonra ailesi tarafından yüksek ateş, kusma, mide bulantısı şikayetleriyle yeniden hastaneye götürülen Hüseyin, serum ve ağrı kesici verilerek eve gönderildi.

Beyaz ailesi, Hüseyin'in sürekli öksürmesi üzerine ertesi gün yeniden hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan Beyaz'ın gece kalbi durdu. Ameliyathanede kalp masajıyla hayata döndürülen çocuğun beyin fonksiyonları zarar gördü.

Görme yetisini ve vücut fonksiyonlarının yüzde 94'ünü kaybeden Hüseyin Beyaz, küçük bir yoğun bakım ünitesine dönüştürülen odasında yaşam mücadelesi veriyor.

Küçük çocuk, yaklaşık 10 aydır sadece çalan kapı ziline gülümseyerek tepki veriyor.

Bir ilaç şirketinde çalışan baba Ömer Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl mayıs ayında oğlunun bademcik rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye başvurduklarını söyledi.

Oğluna 5 gün sonra ameliyat için randevu verildiğini dile getiren Beyaz, şöyle devam etti:

"Çocuk doktoru enfeksiyon olduğunu söyledi ama tahlil yapmadı. Bu nedenle 5 gün antibiyotik kullandık ve tekrar kontrole gittik. Bu sefer ameliyat olabilir yazısı verildi. Ameliyatın ardından doktor bize 'bademciğin apseli olduğunu, alırken patlayıp dağıldığını' söyledi. Biz tabii o an durumun farkına varamadık fakat 2 gün sonra ateş, kusma, mide bulantısı gibi şikayetlerle aynı hastanenin aciline başvurduk. Bize fitil yazıp eve göndermek istediler. Aynı hastanedeki çocuk doktoruna başvurarak durumu anlattım ve kan tahlili yapılmasını istedim. Kan tahlilinde Hüseyin'in CRP değeri 50'ye çıkmıştı. Doktor hemen hastaneye yatması gerektiğini söyledi. Bir tarafta ameliyatı yapan doktor ihmalkarlık yapıp bizi gönderiyor, diğer taraftan çocuk doktoru hemen yatış yapılmasına karar veriyor."

Üç gün boyunca hastanede kaldıklarını anlatan Beyaz, bu süreçte ameliyatı gerçekleştiren kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının oğlunu kontrole gelmediğini iddia etti.

Baba Beyaz, çocuğunun hastenede kalbinin durduğunu dile getirerek "Ameliyathanede doktor kalp masajı yaparken hemşireye 'çocuğun kan grubu ne' diye sordu. Hemşire de kan grubunun yazmadığını söyledi. Aynı ameliyathanede 1 yıl önce geniz eti ameliyatı olmuştuk. Sonrasında bademcik ameliyatı olduk, her iki ameliyatta da oğlumun kan grubuna bakılmamış. Oğlumun kan grubu tahlili yapılmış olsaydı hızlı bir şekilde müdahale edilip belki oğlum bugün bu halde olmayacaktı." diye konuştu.

- "Oğlumdan küçük bir gülümseme kaldı"

Beyaz, "Bundan sonra bize Gaziantep'i de verseler oğlumu eski haline tekrar döndüremeyeceğiz. Oğlumdan bize geriye kalan kapı çaldığında küçük bir gülümseme. Ne yazık ki eskiye dönük hiçbir şey göremiyoruz." dedi.

Anne Kübra Beyaz da üç ay önce kızlarının dünyaya geldiğini belirterek, üzüntüsünden sütünün kesildiğini söyledi.

Kızını Bursa'daki ailesinin yanına gönderdiğini aktaran Beyaz, şöyle devam etti:

"Şu an bu durumda hem oğlumuza hem kızımıza hasret kaldık. Kızım anneannesinin yanında ben bütün gün oğlumla ilgileniyorum. Tamamen sağlıklı, gülen oynayan bir çocuktu. Daha sonra bu hale geldi. Gözleri görmüyor. Sese tepki veriyor. Mimikleriyle tepki verdiğini anlayabiliyoruz. Yürüyen, oynayan çocuk yatağa bağlı durumda. Hayatım tamamen değişti ama evladım için hiç problem değil. Ben, eşim, yakın çevrem hepimiz psikolojik destek alıyoruz. İlaçları kullanmasam sabahlara kadar ağladığım oluyor. Anne baba olarak hiç kolay şeyler yaşamıyoruz. Bizi bu hale getirenlerin cezasını bulmasını, başka anne babaların canının yanmamasını istiyorum."

- "Gerekli suç duyurusunu yaptık"

Ailenin avukatı Ayşe Öztekin ise yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ve herkesi derinden etkilediğini kaydetti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna hazırlanırken duygusal olarak çok zorlandığını ifade eden Öztekin, "Gerekli suç duyurusunu yaptık. Hukuki süreci başlatmış olabiliriz ama anne ve babanın acılarını dindirmeyecek. Bademcik ameliyatı öncesinde gerekli bilgilendirme yapılsaydı aile ameliyatın yapılmasını istemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Müdahaleler usulüne uygun şekilde yapılmıştır"

Hüseyin Beyaz'ın ameliyat edildiği özel hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise hastanın yaşadığı olayın bilindiği aktarılarak, "Cerrahi işlem ve taburcu olduktan bir hafta sonra yaşanan süreç, komplikasyon olarak tanımladığımız bir süreç olup maalesef önlemez bir durumdur. Oluşan komplikasyonun sağaltımı ile ilgili gerekli tüm müdahaleler usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Hastane yönetimi olarak yaşanan bu durumdan dolayı ailenin üzüntüsünü en derinden hissettiğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

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4 yaşındaki Hüseyin Beyaz bademcik ameliyatı Gaziantep Özel Hastane

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