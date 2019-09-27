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'Oğlumun can güvenliğinden endişe ediyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de yaşayan Yılmaz Türkmen, Mısır'da bir hafta önce düzenlenen protestolarda gözaltına alınan oğlu Berdan Türkmen'in (26) hayatından endişe ettiğini söyledi.

'Oğlumun can güvenliğinden endişe ediyorum'

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de yaşayan Yılmaz Türkmen, Mısır'da bir hafta önce düzenlenen protestolarda gözaltına alınan oğlu Berdan Türkmen'in (26) hayatından endişe ettiğini söyledi. Türkmen, "2 bin kişi gözaltına alınmış. 'İçlerinde Berdan Türkmen ismi yok' diyorlar. Bu durum beni iyice kahrediyor" dedi.
Mısır'daki Tahrir Meydanı'nda geçen cuma günü, düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan Berdan Türkmen'den hala haber alamayan babası, endişeli bekleyişini sürdürüyor. Yılmaz Türkmen, en azından oğlunun hayatta olduğu bilgisini almak istediğini ve Berdan Türkmen'in hiçbir siyasi, politik oluşum içinde olmadığını söyledi. Yılmaz Türkmen, oğlunun siyasi olaylara kurban gitmesinden endişe duyduğunu da belirtti.
Oğlunun staj için Mısır'a gittiğini ve 28 Eylül'de dönüş biletini aldığını belirten Türkmen, Berdan Türkmen'in lokanta çıkışı gözaltına alındığını öğrendiğini belirterek, "Oğlum, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi. Staj için AIESEC adlı öğrenci programı aracılığıyla Mısır'a gitti. 26 Ağustos'ta gitti ve 28 Eylül'de dönecekti. Kaldıkları otel Tahrir Meydanı'na yakındı. 3 hafta süren stajın ardından Cuma günü, aynı bölgede Mısır'daki arkadaşlarıyla yemek yiyorlar. Bir anda arbede oluyor ve oğlumu da orada gözaltına almışlar. O günden bu yana hiçbir şekilde haber alamıyorum. Birçok kanaldan ulaşmaya çalıştım, staja gönderen kuruluşu aradım, bilgileri yok. Konsoloslukla görüştüm, ulusal güvenlikte sorguda olduğunu ama ulaşamadıklarını söylediler. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yazı yazdım, aynı şekilde kimse ulaşamıyor. İnsan Hakları Derneği ile irtibat kurdum herkesten aynı yanıt geliyor. Ulusal güvenlikte sorguda olduğu için haber alınamıyor" dedi.
'GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA İSMİ YOK'
Yılmaz Türkmen sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Berdan'ın sosyal medya hesaplarında da hiçbir siyasi, politik eğilimi yok. Hiçbir partiye, derneğe üyeliği yoktu. Artı oğlum biletini gidiş- dönüş almıştı ve Arapça bilmiyordu. Yani orada bir şey yapması da mümkün değil. Mısır'da staj görürse ileride iyi bir iş bulabileceğini düşünüyordu. Perişan durumdayız. Durumundan haberimiz yok. Bana birileri gözaltında diyor ama bu gözaltının belgesi bile yok ellerinde. Türk vatandaşlar gözaltında diyorlar ama Berdan ismi olarak soruyorum aralarında yok. Az önce aldığım haber beni çok çok üzdü ve korkuyorum. Türkiye'de İnsan Hakları Örgütü'ne yazı yazmıştım. Burası da Mısır İnsan Hakları Örgütü ile görüştü. Oradan gelen cevap şu, '2 bin kişi gözaltına alınmış. İçlerinde Berdan Türkmen ismi yok' diyorlar. Bu durum beni iyice kahrediyor. Oğlumun politik malzemeye kurban olmasını istemiyorum" dedi.

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