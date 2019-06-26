"Oğlumuzun bize son hatırası, tiyatro metinleri oldu"

Ailesinin, "hayatını şekillendirmek için başka mesleği de düşün" önerilerine her fırsatta karşı çıkan Şenol, kazanın yaşandığı 21 Haziran günü sabah saatlerinde tiyatroya gitmek için evinden ayrıldı.

Şahin, okulundan arda kalan zamanın büyük çoğunluğunu tiyatroda geçirdi. Oyunlarda rol almadığı günlerde gişede bilet satan Şenol, sahnede oyun dekorunu kuran arkadaşlarını da hiç yalnız bırakmadı.

Liseden bu yıl mezun olan Şenol'un tiyatroya sevgisi, ortaokul yıllarında başladı. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 4 yıl önce eğitim almaya başlayan Şenol, birçok oyunda rol aldı.

Konak'ta bulunan tiyatro sahnesine gelen Şenol, bu hafta gösterime girecek ve kendisinin de rol aldığı "Roman Havası" oyununun provalarına katıldı. Akşam saatlerinde Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek bir oyunda rolü olmamasına rağmen gişede bilet satmak için kiraladığı bisikletle öğle saatlerinde hareket eden Şenol'a, Liman Caddesi'nde M.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şenol, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tiyatro sevdalısı oğullarının vefat haberini alan Ramazan ve Mehtap Şenol çifti büyük üzüntü yaşadı.

Gözü yaşlı anne ve baba, kazanın ardından oğullarına olan özlemlerini duvarlarında oyun afişlerinin ve çok sevdiği Göztepe formasının bulunduğu odasında gidermeye çalışıyor. Kaza anında oğlunun çantasında bulunan oyun metinlerini her okuduklarında ağlayan anne ve baba, tüm günlerini de oğullarının sahne aldığı oyunları izleyerek geçiriyor.

- "Oğlumun hayalleri yarım kaldı"