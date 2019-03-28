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Oğlunu darbeden kadın sanığa para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

Adana'da eşi ve 6 yaşındaki oğlunu darbettiği gerekçesiyle yargılanan kadın, çocuğa yönelik "kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Adana'da eşi ve 6 yaşındaki oğlunu darbettiği gerekçesiyle yargılanan kadına 3 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ümmühan A. katılmadı, salonda müşteki Sabit A. hazır bulundu.

Müşteki Sabit A, kendisi ve oğlunu darbettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Ümmühan A'nın eşine yönelik eyleminden beraatine, oğlu R.C.A'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Müşteki Sabit A, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisi ve oğluna yaptıklarından dolayı tutuklanmasını istediğini söyledi.

Sabit A, geçen yıl kendisi ve oğlu R.C.A'ya şiddet uygulayıp hakarette bulunduğu iddiasıyla eşi Ümmühan A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmanın ardından Ümmühan A. ile ilgili "eşe karşı silahla basit yaralama ve hakaret" ve "çocuğa şiddet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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