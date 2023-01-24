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Oğlunu emziren trans baba ölüm tehditleri alıyor! Bebeğini doğurduktan sonra...

24.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerin anne sütü emmesinin bağışıklık sistemleri ve büyümeleri için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Ancak emzirme dönemi kadınlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Kendi çocuğunu doğuran transseksüel bir baba bebeğini emzirdiği için ölüm tehditleri içeren mesajlar alıyor.

Oğlunu emziren trans baba ölüm tehditleri alıyor! Bebeğini doğurduktan sonra...

31 yaşındaki Tanius Posey, kadın olarak doğdu ancak altı yıl önce erkek olmaya karar verdi. Tanius Posey, erken yaşlardan itibaren "bir şeylerin yolunda gitmediğini" hissettiğini, ancak "ne olduğunu asla tam olarak anlayamadığını" söyledi. Altı yıl önce, transseksüel bir iş arkadaşının yardımıyla erkek olmak istediğini fark etti ve kısa süre sonra tıbbi olarak cinsiyet geçişi yapmaya başladı. Ancak 2021'de hamile olduğunu öğrendi ve geçen yıl Za'nius adında bir oğlu dünyaya geldi.

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR

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2022'nin başlarında oğlu Za'nius dünyaya geldi. Tanius transseksüel bir baba olmaktan gurur duyuyor. Erkek denizatları bebeklerini taşıdığı için genellikle 'denizatı babası' olarak anılıyor. 31 yaşındaki Tanius, hamilelik ve babalık yolculuğunu TikTok hesabında sürekli olarak paylaştı. Paylaştığı videolar oldukça destek alsa da bazı sosyal medya kullanıcıları yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek ölüm tehditleri savurdu.

BEBEĞİNİ EMZİRMEKTEN UTANÇ DUYMADIĞINI PAYLAŞTI

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Kısa süre önce Truly ile yaptığı bir röportajda eleştirilere yanıt verirken, diğer denizatı babalarını herhangi bir utanç duymadan "ellerindekini kullanmaya" teşvik etti. Emzirebilecek] parçalara sahibim. Geçiş yapmış olmam, çocuğuma besin verme isteğimden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor' dedi. "Neden sahip olduklarımı kullanmıyorsun? Çocuğum yemek zorunda. Orada oturup onu aç bırakamam. Yemek yemesi gerekiyor ve biberon almıyor, bu yüzden onu beslemeliyim."

"BU GEZEGENE AİT DEĞİLSİN"

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Tanius'un aldığı korkunç yanıtlardan bazıları, 'Sen bu gezegene ait değilsin', 'Erkekler bebek taşımaz' ve 'Devam et ve geldiğin yere geri dön' gibi mesajlar içeriyor.

HAMİLELİĞİNİ ÜÇ AY SONRA ÖĞRENDİ

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Tanius kendini iyi hissetmediği için hastaneye gittikten sonra üç aylık hamile olduğunu öğrendiğini hatırladı. Geçiş sürecinin ortasında olduğu için hamile olduğunu kesinlikle anlamadığını söyledi. Tanius, Truly'ye ilk başta insanların nasıl tepki vereceğinden endişe ettiği için oğlunu emzirmek istemediğini, ancak sonunda anne sütünün bebekler için faydaları üzerine araştırma yaptıktan sonra bunun en iyisi olduğuna karar verdiğini açıkladı.

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