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Oğlunu ensesinden bıçakladı

27.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Oğlunu ensesinden bıçakladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba Yusuf A., karakola teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A’yı ensesinden bıçakladı. Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek ’ben oğlumu bıçakladım’ diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti. Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk olduğu öğrenildi.

Oğlunu ensesinden bıçakladı

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