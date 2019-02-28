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Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yü kalbinden bıçakladı.

Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yü kalbinden bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Soykan Ö., merdivenlerde yaşamını yitirirken, aldığı alkol nedeniyle hiçbir şey hatırlamayan Sertaç Ö., oğlunu öldürdüğünü kendisini gözaltına almaya gelen polislerden öğrendi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Ö., sürekli alkol aldığı öne sürülen babası Sertaç Ö. ile bu nedenle tartışmaya başladı. Yine alkollü olan Sertaç Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin gözleri önünde Soykan'ı kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Soykan, uzaklaşmak için daireden çıkıp merdivenlerden koşarak inerken, birinci katta yere yığıldı. Gürültü üzerine evlerinden dışarı çıkan bina sakinleri, Soykan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Soykan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aldığı alkolün etkisiyle olan bitenden habersiz olan Sertaç Ö., kendisini gözaltına almak için kapıyı çalan polis ekiplerinden oğlunu bıçaklayıp, öldürdüğünü öğrendi. Sertaç Ö., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Soykan Ö.'nün cenazesinin, ikindi vakti Murat Reis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

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Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadıOğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı

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