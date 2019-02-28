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Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Konak ilçesinde, babası Sertaç Ö.'nün kalbinden bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Soykan Ö.

Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)

LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde, babası Sertaç Ö.'nün kalbinden bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Soykan Ö. için, Üçyol semtindeki Murat Reis Camisi'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Soykan Ö.'nün yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Acılı anne Sibel Dalgıç'ın feryatları yürekleri dağladı. Sibel Dalgıç'ın, tek çocuğunun babası Sertaç Ö.'den daha önce boşandığı belirtildi.
Babasının bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Soykan Ö., kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)

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