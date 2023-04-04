HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oğlunu kaybeden fenomenin feryadı yürek yaktı! Sosyal medyadan video paylaştı: Yeşil zeytinim...

Oğlunu kaybeden fenomenin feryadı yürek yaktı! Sosyal medyadan video paylaştı: Yeşil zeytinim...

04.04.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tıp öğrencisi Selahattin Suluhan'ın (23) Namrun Kalesi'nin terasından düşmesiyle gelen acı haber, sosyal medya fenomeni annesi Rahşan Suluhan'ı yasa boğdu. Yemek yarışmasında birinciliği bulunan acılı anne, 430 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ettiği feryatla yürekleri yaktı.

Oğlunu kaybeden fenomenin feryadı yürek yaktı! Sosyal medyadan video paylaştı: Yeşil zeytinim...

Sosyal medyada yemek videolarıyla ün kazanan ve daha önce Yemekteyiz yarışmasında birincilik kazanan Rahşan Suluhan çektiği videoyla takipçilerini de hüzne boğdu. Kendisine veda ettiğini söylediği oğluna annenin seslenişi gözleri yaşarttı.

1

TARİHİ KALEDEN DÜŞTÜ

Fenomen Rahşan Suluhan'ın "Yeşil zeytinim" diye seslendiği 23 yaşındaki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Saruhan, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yükseliğindeki seyir terasından düşmüştü.

tarihi-kalenin-seyir-terasindan-dusen-tip-ogrencisi-hayatini-kaybetti_4781_dhaphoto1

Gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğ belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YÜREK YAKAN FERYAT!

2

Oğlunu kaybeden acılı anne Rahşan Suluhan sosyal medya hesabından hissettiği acıyı dile döküp feryat ettiği bir video paylaştı. O videoda anne Suluhan'ın "Yeşil zeytinim bana veda etti" sözleri izleyenleri de yasa boğdu.

3

Tarihi kalede korkunç olay! Tıp fakültesi öğrencisiydi... Tarihi kalede korkunç olay! Tıp fakültesi öğrencisiydi...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdiDilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Bizzat teklif etti! Kararını verdiBizzat teklif etti! Kararını verdi
Rusya’da 6.9'luk deprem! Kendilerini sokağa attılarRusya’da 6.9'luk deprem! Kendilerini sokağa attılar
Anahtar Kelimeler:
fenomen ölüm

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den ilk yorum geldi

Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den ilk yorum geldi

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.