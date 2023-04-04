Oğlunu kaybeden fenomenin feryadı yürek yaktı! Sosyal medyadan video paylaştı: Yeşil zeytinim...

Sosyal medyada yemek videolarıyla ün kazanan ve daha önce Yemekteyiz yarışmasında birincilik kazanan Rahşan Suluhan çektiği videoyla takipçilerini de hüzne boğdu. Kendisine veda ettiğini söylediği oğluna annenin seslenişi gözleri yaşarttı.

TARİHİ KALEDEN DÜŞTÜ

Fenomen Rahşan Suluhan'ın "Yeşil zeytinim" diye seslendiği 23 yaşındaki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Saruhan, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yükseliğindeki seyir terasından düşmüştü.

Gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğ belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YÜREK YAKAN FERYAT!

Oğlunu kaybeden acılı anne Rahşan Suluhan sosyal medya hesabından hissettiği acıyı dile döküp feryat ettiği bir video paylaştı. O videoda anne Suluhan'ın "Yeşil zeytinim bana veda etti" sözleri izleyenleri de yasa boğdu.