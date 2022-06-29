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Oğlunu öldüren 79 yaşındaki baba hakkında karar verildi

29.06.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da ailevi sebeplerden çıkan tartışmada 79 yaşındaki baba 55 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürmüştü. Oğlunu öldüren yaşlı adam, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Oğlunu öldüren 79 yaşındaki baba hakkında karar verildi

Giresun'un Dereli ilçesinde, oğlunu tabancayla vurarak öldüren 79 yaşındaki kişi, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalca köyünde tartıştığı oğlu Ömer K'yi (55) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlik, A.K'yi, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı.

Dereli ilçesine bağlı Çalca köyünde dün, A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. A.K'nin ruhsatsız tabancayla ateş ettiği Ömer K. hayatını kaybetmişti. (AA)

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Giresun
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