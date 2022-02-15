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Oğlunu öldüren babadan şok savunma! "Evlenmek istediği kıza karşı çıkınca..."

15.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hüseyin Kara (62), oğlu Cavit Kara'yı (28) tabancayla öldürdü. Hüseyin Kara ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi.

Oğlunu öldüren babadan şok savunma! "Evlenmek istediği kıza karşı çıkınca..."

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı. Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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