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Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih'teki evinde 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Nezir Türkoğlu'nu "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı - Ceza dairesi, sanık Türkoğlu'na 4 ayrı suçtan verilen toplam 35 yıl 9 aylık hapis cezasını ise 10 yıl 9 aya düşürdü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih'teki evinde 10 yaşındaki oğlunu 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Nezir Türkoğlu'na, ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

  1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan sanık Türkoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Anne Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Müvekkilim ağır travma altında olduğu için duruşmaya katılamadı. Biz yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu düşündüğümüz için istinafta bulunmadık. Sanığın üzerine atılı tüm suçlar sübut bulmuştur. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Son sözü sorulan sanık Türkoğlu, "Bir şey diyemem efendim. Ne diyeyim ki bu durumda." şeklinde konuştu.

- Sanık 2 suçtan beraat etti

Davayı karara bağlayan 1. Ceza Dairesi, sanık Türkoğlu'nu "alt soyu olan çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Türkoğlu'na "kasten yaralama" suçundan verilen 9 aylık cezasını onayan ceza dairesi, Türkoğlu'nun "oğluna karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yerel mahkemece verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise 10 yıla çıkardı.

Ceza dairesi, sanık Türkoğlu'nun oğluna yönelik "gece vakti doğal gaz vanasını açarak zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, eşi Neriman Türkoğlu'na karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezalarının ise kaldırılmasına karar vererek, bu suçlardan beraatine hükmetti.

- Yerel mahkemenin kararı

Davaya ilişkin kararını 12 Haziran 2018'de veren İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Türkoğlu'nu 10 yaşında öz oğluna yönelik "canavarca his suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca, sanık Türkoğlu'nu "kasten yaralama" suçundan 9 ay, "gece vakti doğal gaz vanasını açarak zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "gece vakti kapıları kilitleyerek hürriyetinden alıkoyma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Neriman Türkoğlu'na karşı "gece vakti hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 35 yıl 9 ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, bu cezalarda şartlar oluşmadığından haksız tahrik ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığından indirime gitmemişti.

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