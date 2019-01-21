Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih'teki evinde 10 yaşındaki oğlunu 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Nezir Türkoğlu'na, ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan sanık Türkoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Anne Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Müvekkilim ağır travma altında olduğu için duruşmaya katılamadı. Biz yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu düşündüğümüz için istinafta bulunmadık. Sanığın üzerine atılı tüm suçlar sübut bulmuştur. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Son sözü sorulan sanık Türkoğlu, "Bir şey diyemem efendim. Ne diyeyim ki bu durumda." şeklinde konuştu.

- Sanık 2 suçtan beraat etti

Davayı karara bağlayan 1. Ceza Dairesi, sanık Türkoğlu'nu "alt soyu olan çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.