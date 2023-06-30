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Oğlunun başına silah dayandığını görünce... Telefoncuda dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı

30.06.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kişi, cadde üzerindeki telefoncuya girerek aralarında husumet bulunan gencin başına silah dayadı. Dükkan sahibi, oğlunun başına silah dayayan şüpheliyi bacağından vurdu. Bacağından yaralanan şahıs dükkandan çıkıp kanlar içerisinde yere yığıldı. Polis ekipleri, dükkan sahibi adamı gözaltına alırken bacağından vurulan şahıs hastanede tedavi altına aldı.

Dehşete düşüren olay, Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, telefon dükkanının sahibinin oğlu ile bir genç arasında küfürleşmeden dolayı husumet oluştu. Şüpheli şahıs, telefon dükkanına girerek küfürleştiği gencin başına silah doğrulttu.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Dükkan sahibi adam, ruhsatsız silahını çıkartarak oğlunun başına silah dayayan şüpheliye ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs dükkandan çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Dükkan sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

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"AYAĞINI TUTUYORDU! KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"

Yaşananları anlatan Güler Altay, “Minibüsle Gaziosmanpaşa’ya gidiyordum. Genç bir çocuğu vurdular. Minibüsten gördüm. Çocuk yerde yatıyordu. Kafasını kaldırmıştı. Ayağını tutuyordu. Kanlar içerisindeydi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Gaziosmanpaşa silah

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