Oğlunun başına silah dayandığını görünce... Telefoncuda dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Dehşete düşüren olay, Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, telefon dükkanının sahibinin oğlu ile bir genç arasında küfürleşmeden dolayı husumet oluştu. Şüpheli şahıs, telefon dükkanına girerek küfürleştiği gencin başına silah doğrulttu.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Dükkan sahibi adam, ruhsatsız silahını çıkartarak oğlunun başına silah dayayan şüpheliye ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs dükkandan çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Dükkan sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

"AYAĞINI TUTUYORDU! KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"

Yaşananları anlatan Güler Altay, “Minibüsle Gaziosmanpaşa’ya gidiyordum. Genç bir çocuğu vurdular. Minibüsten gördüm. Çocuk yerde yatıyordu. Kafasını kaldırmıştı. Ayağını tutuyordu. Kanlar içerisindeydi” dedi. (İHA)