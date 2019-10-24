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Oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Ankara’da ikamet eden 65 yaşındaki Ali Cenap youtubede Fransızca ‘Canım Ülkem’ rep şarkısını seslendiren oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyor.

Oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyor

Ankara’da ikamet eden 65 yaşındaki Ali Cenap youtubede Fransızca ‘Canım Ülkem’ rep şarkısını seslendiren oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyor. 70’inci durağı Mardin olan Ali Cenap, hedefinin 82 milyon insana ulaşmak olduğunu söyledi.
Ankara’dan yola çıkan Ali Cenap oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi karış karış geziyor. Oğlunun youtube kanalında seslendirdiği Fransızca ‘Canım Ülkem’ klibinde de oynayan Ali Cenap, oğlunun takipçilerini artırmak için şimdi de Mardin’e geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’nda gençlere oğlunun kanalını anlatan fedakar baba, kanala abone olmalarını istedi.
İstanbul’da çekilen klip hakkında bilgiler veren Ali Cenap, "Bu klipte ülke sevgisi var. Hem bir kıza aşık hem ülkeye aşık. Oyuncuların hepsi oğlumun arkadaşı, minik bir rol da bana verdiler. Oradaki hanım kız oğlumun arkadaşı. Anne ve babası ölmüş İsviçreli bir aile onu evlatlık büyütmüş. Davul çalan Hamza da oğlumun Faslı bir arkadaşı" dedi.
Oğlunun takipçilerinin arttığını ifade eden Cenap, "Şuan 64 bini aştı. Bu bir süreç tabi bu bir sevgi seli ve bir mücadele. Benim hedefim 82 milyon İnşallah ulaşacağız. Onların 82 milyon kocaman yüreğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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