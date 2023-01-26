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OGM 1128 personel alacak! OGM 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

26.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) 1128 personel alımı gerçekleştirilecek. OGM muhafa memur alımı başvurularının başlamasıyla detaylar da merak konusu oldu. Peki OGM 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Personel alımı şartlarında 'KPSS'den en az 60 puan almak' şartı bulunuyor. İşte ayrıntılar...

OGM 1128 personel alacak! OGM 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

OGM 1128 orman muhafaza memuru alımı başvuruları 26 Ocak itibarıyla başladı ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. İş arayışında olan adaylar, araştırmalarını hızlandırdı. Peki OGM 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular online olarak gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGM personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.

OGM 1128 personel alacak! OGM 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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