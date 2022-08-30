OGM sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 338 sözleşmeli personel alınacak. Peki OGM sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2022? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları henüz başlamadı.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 338 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 1-10 Eylül tarihleri arasında e-Devlet 'Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı' ekranından yapılabilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır."

