HABER

Öğrenci bayıldı, bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 08:40 | Son Güncelleme

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı.

Öğrenci bayıldı, bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.
Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattıÇakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, Bodrum'da geceyi aydınlattı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı

İstanbul'da dehşet anları!

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Aralarında polisler de var

Tutuklandılar! Aralarında polisler de var

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İstanbul'da lüks sitede korkutan yangın!

İstanbul'da lüks sitede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.