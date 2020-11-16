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Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

16.11.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

Manisa’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan öğrenci servisinin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düşmesi üzerine 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Manisa-Turgutlu çevreyolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu’dan aldığı özel eğitim öğrencilerini Manisa’daki merkeze getiren Adnan H. idaresindeki öğrenci servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole düştü.

Yoldan çıkarken yol kenarındaki taş parçalarına çarparak duran öğrenci servisinde maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan 6 öğrenciden 5’i hafif şekilde yaralanarak şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Adnan H. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle Çevre yolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, servis aracının çekiciyle düştüğü yerden çıkarılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

(İHA)

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