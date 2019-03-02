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Öğrenci taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Öğrenci taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Pınarlar köyü Kuzalan şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş idaresinde 28 EH 867 plakalı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu deresi yatağına devrildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minibüsün, Giresun Üniversitesi öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dere Yatağı Dereli giresun trafik kazası üniversite öğrencileri

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