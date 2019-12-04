Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor

Okul müdürü Bayram Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin her Türk gencinin görmesi gereken yerlerin başında gelen Çanakkale'ye gitme isteğini gerçekleştirebilmek için çalıştıklarına işaret etti.

Yapılan ürünler sosyal medya aracılığıyla satılıp elde edilen gelir Çanakkale gezisinde kullanılmak üzere okul yönetimine teslim ediliyor.

Geziye gereken parayı bulabilmek için neler yapabileceklerini düşünen öğrenciler ve öğretmenler, süs eşyası yaparak sosyal medya üzerinden satma kararı verdi.

İlçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Karahüseyinli Mahallesi'ndeki Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, derste işledikleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili konulardan etkilenerek, buraya gezi düzenlemek istedi.

Bircan, "7 mahalleden taşımalı sistemle okulumuza gelen 145 öğrencimizin Çanakkale'deki şehitliklere gidebilmek için para biriktirmeleri bizleri duygulandırdı. Öğrencilerimizin bu çalışmasına bizler de destek veriyoruz. Çocuklarımızın hayalini gerçekleştirmek için de herkesten destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulda görevli görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik de gelecek yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi haftasında okuldaki bütün öğrencileri Çanakkale'ye götürmeyi istediklerini söyledi.

Özçelik, "Çocuklar derslerden kalan zamanlarında, bunaldıklarında atölyeye gelip boyama yapıyor. Kimisi kalıp döküyor, kimisi boyama kimisi de süslemelerini yapıyor. Tek amaçları var, Çanakkale'ye gidebilmek, oraları görebilmek." dedi.

Öğrenciler de Çanakkale ruhunu hissedebilmek için bu kente gitmek istediklerini, bu nedenle süs eşyası yaparak satıp gelir elde etmeye çalıştıklarını anlattı.

