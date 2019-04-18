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Öğrenciler istedi, başkan menemen yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 01:08 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini evlerine davet eden Üniversite öğrencilerinin isteğini kırmadı.

Öğrenciler istedi, başkan menemen yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini evlerine davet eden Üniversite öğrencilerinin isteğini kırmadı. Öğrencilerin evlerine konuk olan Arı, mutfakta yaptığı menemeni yer sofrasında öğrencilerle birlikte yedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren bir grup öğrenci, sosyal medya üzerinden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı evlerinde menemen yemeğe davet etti.
Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Başkan Rasim Arı,2000 Evler Mahallesinde ikamet eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, gençlere Menemen sürprizi yaptı.
Önce önlük giyerek mutfağa geçen Başkan Arı, beraberinde getirdiği malzemelerle birlikte yaptığı bol yumurtalı menemeni yer sofrasına oturarak öğrencilerle birlikte yedi.
“Hem başkanımız hem ağabeyimiz”
Gençlerle samimi bir şekilde sohbet eden Arı’nın sürprizi karşısında çok şaşıran öğrencilerden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Mithat Doğru, "Başkanımızın geleceğini düşünmemiştik ama yaptığımız davetimize icabet ettiği için bizleri sevindirdi. Daha önce ziyaret ettiği öğrenci evlerinde çok güzel menemen yaptığını duymuştuk ama bu kadar lezzetli olabileceğini tahmin etmemiştik. Gurbette bize ağabey şefkati ile yaklaşan belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz “ dediler.
Gençliği her zaman önemsediklerini ve Nevşehir için planladıkları projeleri yine gençlerle birlikte ortaya koyacaklarını belirten Başkan Arı, gençlerin ve kadınların her zaman Nevşehir’de birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.
Her iki gruba da pozitif ayrımcılık yapacağının sözünü verdiğini hatırlatan Arı, “Bizim için bu şehirde gençlerin ve kadınların yeri ayrı. Her zaman söylediğimiz gibi; ‘Ülkeleri zenginler yönetir ama gençler değiştirir. Bizde bu şehri gençlerimizle değiştireceğiz, geliştireceğiz. Bizim bu hassasiyetimizi bilen genç kardeşlerimiz sağ olsunlar zaman zaman bizleri evlerine davet ediyor. Bende saat mefhumu gözetmeksizin onların evlerine konuk oluyor, sohbet ediyorum” dedi.

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