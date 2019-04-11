Öğrenciler, kumbaralarını kitap almak için açtı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 'Benim Param Benim Kumbaram' projesi kapsamında öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap satın aldı.

Silopi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Benim Param Benim Kumbaram' projesi kapsamında, ilçe merkezindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda okuyan yaklaşık 20 bin öğrenciye, 45 gün önce kumbara dağıtıldı. Öğrenciler, bu sürenin sonunda biriktirdikleri harçlıklarla okullarda açılan kitap fuarlarında, kitap satın alacak. Proje kapsamında ilk kitap fuarı, Silopi Nene Hatun Anaokulu'nda açıldı. Kitap standında öğrenciler, beraberinde getirdikleri kumbaraları veli ve öğretmenlerin yardımıyla saydıktan sonra beğendikleri kitabı satın aldı. Öğrencilerin bilinçlenmesinin amaçlandığı projede, okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

Silopi Nene Hatun Anaokulu'nun müdür yardımcısı Selma Karadöl, 203 öğrencinin, evde kumbaralarında biriktirdikleri paralarla fuarda kitap satın aldıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI



