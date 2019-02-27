HABER

Öğrenciler önce kitap okudu, ardından fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında önce kitap okudu, ardından da okul bahçesine fidan dikti.

Öğrenciler önce kitap okudu, ardından fidan dikti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında önce kitap okudu, ardından da okul bahçesine fidan dikti.
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, BENGİ kapsamında ilçedeki tüm okulları ikinci defa gezmeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile birlikte Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Öner, Okul Müdür Mehmet Çelik tarafından karşılandı. Okul salonunda 8'inci sınıf öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Öner, onlarla sohbet edip, sorular sordu. Daha sonra Kaymakam Öner, çevre düzenlemesi kapsamında okul bahçesinde öğrencilerle birlikte ıhlamur fidanı dikti. Okuma etkinliğine ve fidan dikimine Şehit Pilot Erdem Mut’un yakınları da katıldı.
Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. İki yıldan bu yana okulları gezdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner ise, “Valimiz Ersin Yazıcı’nın başlattığı BENGİ projesi kapsamında ilçedeki tüm okullarımızı ikinci kez geziyoruz. Ayrıca Sporda Gelecek 10’la Gelecek Projesi kapsamında da çalışmalarımız oluyor. Bugün de Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldik. Önce öğretmenlerle bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sonra 8'inci sınıflarla birlikte okuma etkinliği yaptık. Daha sonra da okul bahçesine ıhlamur ağaçları diktik. Öğrencilerimiz arasında kitap okuma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Bunun için de okuma etkinliklerimiz devam edecek. Eğitimle ilgili başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler önce kitap okudu, ardından fidan diktiÖğrenciler önce kitap okudu, ardından fidan diktiÖğrenciler önce kitap okudu, ardından fidan dikti

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık geri kazandırıldıSıfır Atık Projesi ile 15 ton atık geri kazandırıldı
TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaretTÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.