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Öğrenciler zeka oyunlarında ter dökecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye Zeka Vakfının "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"na başvurular devam ediyor - Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada son başvuru tarihi 11 Ekim olarak açıklanırken, şampiyonanın il finalleri 19 Ekim 2019 Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak - Bölge finallerinin ardından 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak şampiyona, yazılı final sınavı ve ödül töreni ile sona erecek

BARIŞ GÜNDOĞAN - Türkiye Zeka Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenleyeceği "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda son başvuru tarihi 11 Ekim olarak açıklandı.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın bir ilke imza atarak yıllardır düzenlediği zeka oyunlarının bu yıl ilk kez ülke genelindeki okullar arasında yapacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla düzenlenecek "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" kayıtlarının 2 Eylül'de başladığını hatırlatan Halıcı, son başvuru tarihinin ise 11 Ekim olduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri zeka oyunları şampiyonasının, ilkokul (3 ve 4. sınıflar), ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) olmak üzere üç farklı kategoride yapılacağı bilgisini paylaşan Halıcı, "Okullar şampiyonaya, tüm kategorilerde ya da uygun gördükleri kategorilerde en fazla 1 takımla olmak şartıyla katılabilecekler." dedi.

- İl finalleri 19 Ekim'de

Şampiyonanın "Okul Seçmeleri", "İl Finalleri", "Bölge Finalleri" ve "Türkiye Finali" olmak üzere dört aşamada gerçekleştirileceğini anlatan Emrehan Halıcı, il finallerinin 19 Ekim 2019 Cumartesi günü internet üzerinden yapılacağını bildirdi.

Halıcı, bölge finallerinin 16 Kasım 2019 günü 7 bölge dikkate alınarak İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Erzurum ve Gaziantep'te yazılı olarak yapılacağını, şampiyonanın 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek yazılı final sınavı ve ödül töreni ile sona ereceğini aktardı.

Yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine ise madalya verileceğini dile getiren Halıcı, Türkiye finalinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine "başarı belgesi" vereceklerini açıkladı.

Emrehan Halıcı, şampiyona ile ilgili bilgiler, örnek soru tipleri ve cevapların yer aldığı bir dosyanın şampiyona internet sayfasında bulunduğunu ifade ederek detaylı bilgi ve kayıt için "sampiyona.tzv.org.tr" adresinin ziyaret edilebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Emrehan Halıcı Türkiye Zeka Vakfı

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