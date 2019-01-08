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Öğrencileri, evlerinde velileriyle buluşturuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başlatılan proje kapsamında, yurtlarda kalan öğrenciler, okul yönetiminin yardımıyla, çeşitli nedenlerle yanlarına gelemeyen velilerini yaşadıkları köylerde ziyaret ederek hasret gideriyor - İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen: - "Hiçbir sevginin, anne ve babanın sevgisi kadar olmadığını hissettirmek için ziyaretler yapıyoruz"

SİVAS (AA) - KEMAL ERDOĞMUŞ - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başlatılan proje kapsamında, yurtlarda kalan öğrenciler, okul yönetiminin desteğiyle, çeşitli nedenlerle yanlarına gelemeyen velilerini evlerinde ziyaret ediyor.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, hayata geçirdiği "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" adlı projeyle öğrencilerini velileriyle buluşturarak, hasret gidermelerini sağlıyor.

Köylerinin okula uzak olması, maddi imkansızlıklar ve çeşitli nedenlerle ilçede yatılı eğitim gören çocuklarını ziyaret etmekte güçlük çeken velileri belirleyen okul yönetimi, gerekirse kilometrelerce yol katederek öğrencilerle ailelerini bir araya getiriyor.

Öğrencilerin aile hasretini dindirerek sadece eğitimlerine motive olmalarının amaçlandığı proje kapsamında son olarak 10. sınıf öğrencisi Nazlıcan Sayılgan, ailesiyle bir araya getirildi.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akçakışla köyüne okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle götürülen Sayılgan, ailesiyle özlem giderme fırsatı buldu.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çeşitli sebeplerle okula gelemeyen velilerimizi planlı şekilde ziyaret ediyoruz. Bugün de Akçakışla köyümüzde Nazlıcan'ın evine misafir olduk. Devletimizin büyüklüğünü, varlığını hissettirmek için buradayız." diye konuştu.

Nazlıcan'ın başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Ergen, "Hiçbir sevginin, anne ve babanın sevgisi kadar olmadığını hissettirmek için ziyaretler yapıyoruz." dedi.

- Ziyaretler devam edecek

Okulun Müdürü Abdussamet Atalay da eğitimin sacayağından velileri çok önemsediklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar gelemeyen velilerimizi haberdar edip, rahatsızlık vermemek şartıyla ziyarete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atalay, ulaşımı zor olan köylerde yaşayanlar ile okula gelmemek için direnen velileri ziyaret etmenin önceliklerini olduğunu bildirdi.

Biyoloji öğretmeni Canan Karabulut Sağlam ise her öğrenciyle yakından ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Öğretmen Ayşe Tay da öğrencisiyle yaklaşık 14 saat vakit geçirdiğini ancak öğrenci için velinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Tay, aileden çocuklarına daha fazla destek olmalarını istedi.

- "Çok büyük sürpriz oldu"

Nazlıcan'ın babası Yasin Sayılgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğretmenlerinin hepsinin buraya gelmesi bize onur, gurur verdi. Hepsinden Allah razı olsun, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Zekiye Sayılgan da kızıyla hep gurur duyduğunu belirterek, "Onu çok seviyorum, o hanım hanımcık bir kızdır. Dün kayınvalidemin rahatsızlığı için hastaneye gitmiştik, orada kızım aradı ve öğretmenleriyle ziyarete geleceklerini söyledi. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu, çok duygulandık." şeklinde konuştu.

Kızının ziyaretine imkansızlıklar ve evde hasta bulunması nedeniyle gidemediklerini anlatan Sayılgan, gözlerinin arkada kalmadığını, öğretmenlere çok güvendiklerini sözlerine ekledi.

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