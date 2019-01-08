Öğrencileri, evlerinde velileriyle buluşturuyorlar

Öğrencilerin aile hasretini dindirerek sadece eğitimlerine motive olmalarının amaçlandığı proje kapsamında son olarak 10. sınıf öğrencisi Nazlıcan Sayılgan, ailesiyle bir araya getirildi.

Köylerinin okula uzak olması, maddi imkansızlıklar ve çeşitli nedenlerle ilçede yatılı eğitim gören çocuklarını ziyaret etmekte güçlük çeken velileri belirleyen okul yönetimi, gerekirse kilometrelerce yol katederek öğrencilerle ailelerini bir araya getiriyor.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, hayata geçirdiği "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" adlı projeyle öğrencilerini velileriyle buluşturarak, hasret gidermelerini sağlıyor.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çeşitli sebeplerle okula gelemeyen velilerimizi planlı şekilde ziyaret ediyoruz. Bugün de Akçakışla köyümüzde Nazlıcan'ın evine misafir olduk. Devletimizin büyüklüğünü, varlığını hissettirmek için buradayız." diye konuştu.

Nazlıcan'ın başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Ergen, "Hiçbir sevginin, anne ve babanın sevgisi kadar olmadığını hissettirmek için ziyaretler yapıyoruz." dedi.

- Ziyaretler devam edecek

Okulun Müdürü Abdussamet Atalay da eğitimin sacayağından velileri çok önemsediklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar gelemeyen velilerimizi haberdar edip, rahatsızlık vermemek şartıyla ziyarete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atalay, ulaşımı zor olan köylerde yaşayanlar ile okula gelmemek için direnen velileri ziyaret etmenin önceliklerini olduğunu bildirdi.

Biyoloji öğretmeni Canan Karabulut Sağlam ise her öğrenciyle yakından ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.