Öğrencileri isteyince öğretmenleri uçurtmadan drone yaptı

Reşat YİĞİZ/ BEŞİRİ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesinde köy okulunda öğretmenlik yapan Recep Bingöl’ün öğrencilerinin hayal dünyasını zenginleştirmesi amacıyla yaptığı çalışma, sosyal medyada ilgi çekti. Öğretmen Bingöl, drone görüntüsü çekmek isteyen öğrencileri için drone bulamayınca uçurtmaya kendi cep telefonunu bağlayarak okulunu ve öğrencilerini çekti. Recep Bingöl ayrıca öğrencileriyle sınıfta minik sihirbazlık gösterileri düzenledi.

Bingöl’ün 'Bir öğretmen için en büyük sihirbazlık; öğrencilerini güldürebilmektir' mesajıyla paylaştığı görüntülerde bir öğrenci perde arkasında uçuyor gibi görüntü verirken, bir başka öğrencinin ise perdeyi çekmesiyle yapılan sihirbazlık oyunu ortaya çıktı.

CEP TELEFONUNU UÇURTAMAYA BAĞLADI DRONE GÖRÜNTÜSÜ ÇEKTİ

Bingöl, öğrencilerini drone ile görüntülemek için, uçurtmaya cep telefonunu bağladıktan sonra yaptıklarını şöyle anlattı: 'Bize ait bir drone yok diye yerleri izleyemeyecek miydik gökyüzünden' mesajını yazarak sosyal medyada paylaştığı görüntüde, uçurtmaya bağlanan cep telefonuyla çekilen görüntüler, drone ile çekilmiş gibi yansıttı. Okulda 35 öğrencisinin olduğunu anlatan Recep Bingöl, yaptığı böylesi çalışmayla öğrencilerin özgüveni arttığını söyledi. Bingöl, "Uzun yıllar bölgeye yönelik video çekiyorum. Son zamanlarda öğrencilerin eğlenebileceği, okuldan zevk alabileceği videoları çekmeye çalıştık. Bu videoları sosyal medyada paylaştığımda birçok beğeni aldığını gördüm. Yaptığımız videoları izleyenler takdir etti. Bu çalışmaların sonucunda olumlu tepkiler aldık. Son olarak uçurtmaya cep telefonumu bağlayarak okul ve öğrencilerin drone gibi görüntüsünü çektim. Bu sosyal medyada çok beğenildi. Bu videoları çekerken öğrencilerimizin de kendine güveni artıyor. Biz çektiğimiz videoları birlikte izlerken çok keyif alıyoruz" dedi.

Bingöl, bir öğrencisin motosiklete binme hayalini o atmosferi oluşturarak gerçekleştirmişti.