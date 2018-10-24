Bilgi evlerinde eğitim gören çocukların, kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri buradaki faaliyetlerle edinebildiğini ifade eden Karaosmanoğlu, Bilgi Destek Programı çerçevesinde müfredatlı bir program izlenirken kulüp çalışmalarında tematik değerler eğitimi çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

Çalışma kapsamında bazı öğrenciler eline fotoğraf makinesini alırken bazıları da Ara Güler'in eserlerine yansıyan insan manzaralarını canlandırmak için poz verdi.

Çocukların çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla hizmet veren bilgi evinde eğitim alan öğrenciler, Ara Güler'in eserlerine kendi imkanlarıyla hayat vererek, duayen foto muhabirine sevgilerini göstermek istedi.

Karaosmanoğlu, derslerin eğlenceli bir ortamda pekiştirilmesi, görsellerle desteklenmesinin eğitimde başarı getirdiğini belirterek, ''Gençlerimizin hayata iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin, geleceğin güzel insanları, yöneticileri, sanatçıları, iş adamı, tüccarı olabilmesi için önemli katkılar yapıyoruz. Çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Bilgi evlerinde sadece dershane mantığıyla değil sanat, el becerileri, düşünme, resim ve müzik konularında da çocuklarımız yetiştiriliyor.'' diye konuştu.

- "Ara Güler'i güzelliklerle anıyoruz"

Fotoğrafçılığın güzel bir sanat olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, Ara Güler'in Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu, Güler'in kendisine ''foto muhabiri'' dediğini anımsatarak, ''Ara Güler'i güzelliklerle anıyoruz. Güzel iş yapanlar, öldükten sonra da güzel anılıyor. Çocuklarımız Ara Güler'in çektiği fotoğrafların benzerlerini çekmeye çalıştı. İnşallah daha güzel fotoğraf kareleri çekerler, nice Ara Gülerler yetişebilir. Önemli olan çocukların önünü açmak, onlara imkan sağlamak.'' ifadelerini kullandı.