KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, geçen hafta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin benzerlerini kendi imkanlarıyla çekmeye çalıştı.
Çocukların çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla hizmet veren bilgi evinde eğitim alan öğrenciler, Ara Güler'in eserlerine kendi imkanlarıyla hayat vererek, duayen foto muhabirine sevgilerini göstermek istedi.
Çalışma kapsamında bazı öğrenciler eline fotoğraf makinesini alırken bazıları da Ara Güler'in eserlerine yansıyan insan manzaralarını canlandırmak için poz verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 ilçede 15 bilgi eviyle 20 binin üzerinde öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.
Bilgi evlerinde eğitim gören çocukların, kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri buradaki faaliyetlerle edinebildiğini ifade eden Karaosmanoğlu, Bilgi Destek Programı çerçevesinde müfredatlı bir program izlenirken kulüp çalışmalarında tematik değerler eğitimi çalışmalarının da yapıldığını anlattı.
Karaosmanoğlu, derslerin eğlenceli bir ortamda pekiştirilmesi, görsellerle desteklenmesinin eğitimde başarı getirdiğini belirterek, ''Gençlerimizin hayata iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin, geleceğin güzel insanları, yöneticileri, sanatçıları, iş adamı, tüccarı olabilmesi için önemli katkılar yapıyoruz. Çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Bilgi evlerinde sadece dershane mantığıyla değil sanat, el becerileri, düşünme, resim ve müzik konularında da çocuklarımız yetiştiriliyor.'' diye konuştu.
- "Ara Güler'i güzelliklerle anıyoruz"
Fotoğrafçılığın güzel bir sanat olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, Ara Güler'in Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu söyledi.
Karaosmanoğlu, Güler'in kendisine ''foto muhabiri'' dediğini anımsatarak, ''Ara Güler'i güzelliklerle anıyoruz. Güzel iş yapanlar, öldükten sonra da güzel anılıyor. Çocuklarımız Ara Güler'in çektiği fotoğrafların benzerlerini çekmeye çalıştı. İnşallah daha güzel fotoğraf kareleri çekerler, nice Ara Gülerler yetişebilir. Önemli olan çocukların önünü açmak, onlara imkan sağlamak.'' ifadelerini kullandı.
Gençlere imkan sunulduğu zaman çok güzel yeteneklerin ortaya çıkabileceğine işaret eden Karaosmanoğlu, ''Bu fotoğrafta olur, resimde olur, müzikte olur, sporda olur. Her konuda olabilir. Bilgi evleri ve Akademi Lise'de bu yetenekleri ortaya çıkarmak için öğrencilerimizin önünü açıyoruz, imkanları onlara sunuyoruz. Çocuklarımızı hayata en güzel şekilde hazırlama gayretimiz var.'' değerlendirmesinde bulundu.
İzmit'teki Gazi Akça Koca Bilgievi'ndeki eğitimlere katılan 5. sınıf öğrencisi Behlül Eyüp Erginalp de arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmayla Ara Güler'in çektiği fotoğrafların benzerini çekmeye çalıştıklarını söyledi.
Bilgi evinde değerler eğitimi aldıklarını ifade eden Erginalp, ''Ara Güler fotoğraf alanında önemli bir değer olduğu için bu değeri yaşatmak istedik.'' dedi.
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