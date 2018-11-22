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Öğrencilerini yasa boğdu! Ezgi öğretmenden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Ezgi Elgin (26), lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Öğrencilerini yasa boğdu! Ezgi öğretmenden acı haber

Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Ezgi Elgin, bir süredir lösemi nedeniyle Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala Ezgi öğretmenden kötü haber geldi. Ezgi Elgin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ezgi öğretmenin ölüm haberini alan yakınla ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı. Ezgi öğretmen yarın Ankara Karşıyaka Camii’nde öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ezgin Elgin

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