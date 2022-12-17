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  4. Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı! Futbol okulu antrenörü tutuklandı

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı! Futbol okulu antrenörü tutuklandı

17.12.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir futbol okulunda antrenör olan S.A., 14 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderdi. Öğrencinin ailesi durumu fark edince, antrenörden şikayetçi oldu. Öğrenci, hocasının aylardır kendisine mesaj attığını söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan antrenör, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı! Futbol okulu antrenörü tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki futbol okulunda antrenörlük yapan S.A. iddiaya göre, 14 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi.

UZMANLAR ÖĞRENCİNİN İFADESİNİ ALDI

Öğrenci, ailesine antrenörün yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı. Aile de antrenör S.A.'yı jandarmaya şikayet etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı.

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CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

S.A. perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifade veren antrenör, dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan S.A. sulh ceza hakimi tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. (DHA)


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