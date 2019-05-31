Öğrencisinin öldürdüğü akademisyenin adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Ankara'da bu yılın Ocak ayında öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) isminin verildiği gençlik merkezi törenle açıldı. Törende konuşan baba Mustafa Damar, "Anne ve babalar evlatları için canlarını bile feda edebilir ama bir gün kopya çeken, sınav hırsızlığı yapan bir cani gelir onu sizden koparır" dedi. Öldürülen Ceren Damar Şenel'in ismi verilen Gençlik Merkezi'nin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, annesi Feyzan Damar, eşi Levent Şenel, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı. CÜPPESİ VE KİŞİSEL EŞYALARI MERKEZDE

Törende konuşan baba Mustafa Damar, kızı Ceren Damar Şenel’in Belçika’da öğrenim gördüğünü, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bildiğini, kayak, snowboard, tenis, yüzme gibi birçok spor dalında derecesinin bulunduğunu anlattı. Baba Damar, gençlik merkezine kızının adının verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken, kızının kitapları, fotoğrafları, mezuniyetinde giydiği cübbe ve kep ile diğer kişisel eşyalarının gençlik merkezinin girişinde sergilenmesinin onur verici olduğunu bildirdi.

'SADECE KIZIM DEĞİL, YETİŞRİECEĞİ ÖĞRENCİLERİ DE KATLEDİLDİ'

Baba Mustafa Damar, çocuk yetiştirmenin kolay bir şey olmadığını söyleyerek, "Anne ve babalar evlatları için canlarını bile feda edebilir ama bir gün kopya çeken bir cani gelir onu sizden koparır. Niçin? Mevzuata, etik kurallara uygun olarak görevini tam ve layıkıyla yaptığı, hırsızlığa izin vermediği ve hakkı savunduğu için. Ülkemizin yetiştirdiği bir değeri kaybettik, katledildi, sadece kızımız katledilmedi. Onun yetiştireceği, sahip olduğu değerleri aktaracak yüzlerce öğrenci katledildi. Yazacağı onlarca bilimsel makale, kitap katledildi" diye konuştu. 'BU MERKEZDE YÜZLERCE CEREN YETİŞECEK’

Damar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ederek, "Çok isabetli yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Hem Ceren'imize yakışır hem de onun hayallerinin gerçekleştirileceği bir merkez. Genç yaşta, 27 yaşında Ceren'imiz hayalleriyle, idealleriyle aramızdan ayrıldı. İnanıyorum ki bu merkez onun ilkelerini, değerlerini genç kuşaklara aktaracak ve yüzlerce Ceren yetişecek" dedi.