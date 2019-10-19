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Öğrenciye çarptı, otomobilini terk edip kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 23:14 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Öğrenciye çarptı, otomobilini terk edip kaçtı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. N.G. hastanede tedaviye alınırken, otomobil, polis ekiplerince kaza yerine 15 metre mesafede terk edilmiş halde bulundu.
Kaza, akşam saatlerinde, 100'üncü Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde'de meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi N.G.'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 78 SF 260 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan N.G., yaralanırken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından N.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Polis, yaptığı çalışmada otomobili, kaza yerine 15 metre mesafede, kapıları kilitli ve sol ön camı açık şekilde buldu. Polis, otomobilde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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