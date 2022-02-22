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Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte yeşil mercimeğin inanılmaz faydaları

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil mercimek, pek çok insanın severek tükettiği ve faydaları saymakla bitmeyen bir baklagil çeşidi. Vegan beslenmeyi tercih edenlerin de sıkça tükettiği yeşil mercimek; zengin protein, folat ve demir içeriği sayesinde oldukça faydalı bir besin. Bu yazımızda sizler için yeşil mercimeğin inanılmaz faydalarını derledik. Gelin, bu faydalara birlikte göz atalım!

Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte yeşil mercimeğin inanılmaz faydaları

Sağlığına ve vücuduna dikkat eden biriyseniz yeşil mercimeğe hayatınızda yer açmanız gerekiyor. Zengin lif içeriği sayesinde birçok hastalığa iyi gelen yeşil mercimek, baklagillerin vazgeçilmez çeşitlerinden biri. Yeşil mercimekten hoşlanmıyor olabilirsiniz ancak faydalarını öğrenince fikrinizin değişeceğinden şüphemiz yok!

ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Yeşil mercimek, antioksidan özelliğine sahip olduğu için genleri koruyarak hasar görmelerini engeller. Sağlıklı genler ise yaşlanmanın fiziksel etkilerini geciktirerek güzel bir cilde sahip olmanızı sağlar.

SAĞLIKLI KALPLER

Kalp sağlığınız için tüketmeniz gereken besinlerden biri de yeşil mercimek! Yapılan çalışmalar, yeşil mercimek gibi lif bakımından zengin besinleri tüketenlerin daha sağlıklı bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Yeşil mercimek, magnezyum ve folat içeriği ile kalp sağlığının korunmasına katkı sağlıyor.

ENERJİ DEPOSU

Yeşil mercimek; içerdiği yüksek demir, karbonhidrat ve lif kaynakları sayesinde gün içinde enerjinizi artırıyor. Ayrıca metabolizmanızın hızlanmasına ve daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Yeşil mercimek, çoğu gıdadan daha fazla tokluk hissi veriyor. Bunun nedeni, yeşil mercimekte bolca bulunan lif kaynakları. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı ve daha az kaloriye sahip olduğu için kilo aldırmıyor. Daha az yemek ise daha kolay kilo vermek anlamına geliyor!

DAHA CANLI SAÇLAR

Yeşil mercimek; içerdiği amino asitler, mineraller ve vitaminler sayesinde saç sağlığınızın korumasını sağlıyor. Ayrıca cildin yenilenmesine de yardım ediyor.

SİNİR SİSTEMİNİN YARDIMCISI

Beynin ve sinir sisteminin iyi çalışması, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için gerekenlerin başında geliyor. Beyin ile sinir sisteminin iyi çalışması için ise temel vitamin ve mineralleri almanız gerekiyor. Yeşil mercimek, içerdiği yararlı vitamin ve mineraller sayesinde beyin ile sinir sisteminizin sağlığını korumanıza yardımcı oluyor.

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