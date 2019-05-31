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Öğretim görevlisinin ayağı yürüyene merdivene sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:49 | Son Güncelleme

Karabük’te bir öğretim görevlisi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan Fatma Y.

Karabük’te bir öğretim görevlisi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan Fatma Y. (34) Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bulunan üst geçitten indiği sırada ayağını yürüyen merdivene kaptırdı. 34 yaşındaki kadının bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen yürüyen merdiveni durdu. Sıkışma sonucu ayağından yaralanan öğretim görevlisi kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de hastanede Fatma Y.’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tedavisine İstanbul’da devam edilmesini isteyen Öğretim görevlisi Fatma.Y.’ye Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini tahsis etti.

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