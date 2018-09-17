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"Öğretmen ve veliler yardımlaşarak, az hastalıklı sınıf ortamı oluşturmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Çocuk Göğüs Hastalıkları Dernegi Başkanı Prof. Dr. Refika Ersu: - "Çocukların hastalık esnasında dinlenmeli ve özellikle alerjik çocuklar için sınıf temizliğine dikkat edilip, tozlu bir ortam oluşturmamak çok büyük önem arz etmektedir. Öğretmen, öğrenci ve veliler, yardımlaşarak daha iyi ve daha az hastalıklı bir sınıf ortamı oluşturmalıdır" - "Çocuğumuzun astım hastalığı varsa, bu sene Ekim ayı sonuna kadar, muhakkak doktorlarıyla konuşarak, influenza mikrobundan korunmak için grip aşısının yaptırılmasını öneriyoruz" - "Ebeveynlere, doktorlarına danışarak, çocuklarımızın D vitamini açısından da desteklenmesini öneriyorum fakat aktar, eczane veya marketlerde satılan destek ilaçlarından, özellikle doktorlarına sormadan alıp kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Doktor gözetiminde satılmayan bu ürünler, özellikle alerjisi ve astımı olan çocuklarda çeşitli reaksiyonlara neden olabilir"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Çocuk Göğüs Hastalıkları Dernegi Başkanı Prof. Dr. Refika Ersu, bugün başlayan okul döneminde, çocuklarda sıkça rastlanan astım hastalığına ilişkin önerilerde bulunarak, "Çocuklar hastalık esnasında dinlenmeli ve özellikle alerjik çocuklar için sınıf temizliğine dikkat edilip, tozlu bir ortam oluşturmamak çok büyük önem arz etmektedir. Öğretmen, öğrenci ve veliler, yardımlaşarak daha iyi ve daha az hastalıklı bir sınıf ortamı oluşturmalıdır." dedi.

Prof. Dr. Ersu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim yılına başlayan küçük çocukların hastalıklarla mücadele edebilmesi için öğretmen ve ailelere çok iş düştüğünü belirterek, havaların değişmeye başlamasıyla ortaya çıkan gribal enfeksiyonlara, astım ve alerjik hastalıklara karşı çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Çocukların kulak iltihabı, astım atakları ve sinüzit gibi hastalıkları birbirine bulaştırmamak için temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ersu, "Çocuklar, viral enfeksiyonu birbirlerine bulaştırmamak için sık sık ellerini yıkamalıdır. Özellikle anaokuluna ve birinci sınıfa başlayan küçük çocukların ellerini ağzına götürmemesini sağlamak, çok önemlidir." diye konuştu.

Ersu, sınıf ortamında da temizliğin önemini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle teneffüslerde sınıfı havalandırmak çok önemlidir. Viral enfeksiyonu olan yani hapşıran ve öksüren çocukların, öksürüp-hapşırırken burun ve ağızlarını kapatmaları ve sekresyonlu mendillerini de üstü kapalı bir çöpe atarak hemen ellerini sabunla yıkamalarını öneriyoruz. Çocukların çok sevdiği bir 'Dap' hareketi vardır, bu hareketi yaparak yanında mendili yoksa bile ağzını kapatması büyük önem taşıyor. Daha sonra ellerini yıkamak kaydıyla birbirlerine hastalığı bulaştırmadan mikropların yayılmasını engellemek gerekiyor."

Öğretmen ve velilerin sürekli iletişim halinde olması gerektiğini dile getiren Ersu, "Çocukların hastalık esnasında dinlenmesi ve özellikle alerjik çocuklar için sınıf temizliğine dikkat edilip, tozlu bir ortam oluşturmamak çok büyük önem arz etmektedir. Bütün bunlar için öğretmen, öğrenci ve veliler yardımlaşarak daha iyi ve daha az hastalıklı bir sınıf ortamı oluşturmalıdır." dedi.

- "Çocuğumuzun astım hastalığı varsa, grip aşısı öneriyoruz"

Ailelerin okul öncesinde çocuklarının bütün aşılarını tamamlaması ve doktor gözetiminde tutmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ersu, böylece okul başladığı zaman yaşanan hastalıklara karşı çocuğun hazır olacağını ve rahat bir eğitim-öğretim yılı geçirebileceklerini dile getirdi.

Ersu, Eylül ayının grip aşısı zamanı olduğunu hatırlatarak, 0-5 yaş arasındaki küçük çocuklara, grip aşısının önerildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Küçük çocuklarda, grip hastalıkları çok daha ağır yaşanabiliyor ve çocukların hastaneye başvurmaları, yoğun bakımda tedavi edilmesi ve hatta antibiyotik kullanımı fazlalaşabiliyor. Özellikle çocuğumuzun astım hastalığı varsa, bu sene Ekim ayı sonuna kadar, muhakkak doktorlarıyla konuşarak, influenza mikrobundan korunmak için grip aşısının yaptırılmasını öneriyoruz."

- "Markette satılan destek ilaçları, çeşitli reaksiyonlara neden olabilir"

Okula yeni başlayan çocukların, hastalıklardan korunabilmeleri için güzel bir şekilde beslenmesi gerektiğini işaret eden Ersu, "Çocukların hasta olduğu dönemlerde dinlenmeleri, bütün sene boyunca yeterli protein, karbonhidrat, ve diğer vitaminler açısından doğru beslenmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ersu, çocukların hazır gıdalardan uzak tutulması için aile ve öğretmenlerin el ele vermesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın eğitim hayatında başarılı olması için süt, yoğurt ve protein içeren balık, tavuk, et gibi yiyecekleri tüketmeleri hatta protein ve demir açısından çok zengin olan baklagillerle çocuklarımızın vücut dirençlerinin desteklenmesi lazım. Bütün bu önerilerimiz, çocuklarımızla ilgili bütün sene dikkat edilmesi gereken öneriler ama okul zamanı da evde tükettikleri öğünler açısından önem arzediyor. Çünkü çocuklarımızın okulda yemek yemedikleri dönemler de olabiliyor."

Kış aylarında güneşin az olması nedeniyle D vitaminine ayrıca dikkat edilmesini öneren Ersu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından, astımlı ve alerjik çocuklarla alakalı D vitamininin yetersizliğinin sakıncaları hakkında pek çok çalışma yapılıyor. Ebeveynlere, doktorlarına danışarak, çocuklarımızın D vitamini açısından desteklenmesini öneriyorum fakat aktar, eczane veya marketlerde satılan destek ilaçlarından, özellikle doktorlarına sormadan alıp kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Doktor gözetiminde satılmayan bu ürünler, özellikle alerjisi ve astımı olan çocuklarda çeşitli reaksiyonlara neden olabilir."

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