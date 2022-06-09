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Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak 2022? İşte MEB öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi 2022

09.06.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen yer değiştirme başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 2022 MEB öğretmen tayin başvurusu takvimi bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Peki Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak 2022? İşte MEB öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi...

Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak 2022? İşte MEB öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi 2022

Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak 2022? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iller arası yer değiştirme (tayin) takvimini paylaştı. Öte yandan çevrimiçi yapılacak olan başvuruların hangi tarihlerde alınacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak 2022? İşte MEB öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi...

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRMNE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Öğretmenler il içi isteğe bağlı yer değiştirme ya da illler arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi sebeplere bağlı tayin başvuruları 4-8 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sonuçların ilanı 19 Temmuz 2022 tarihinde olacak.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenler illler arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar ise 1 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

İL İÇİ VEYA İLLER ARASI İHTİYAÇ LİSTESİ MEB TARAFNDAN AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olatrak güğncellenecektir...

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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