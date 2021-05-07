Öğretmene anneler günü mesajları | Teyzeye, halaya, yengeye anneler günü mesajı ve sözleri...

Vatandaşlar bu sene 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan anneler gününü heyecanla bekliyor. Anneler dışında öğretmenlere, teyzeye, halaya ve yengeye yollanabilecek anneler günü mesajları merak ediliyor. Peki öğretmene yollanabilecek anneler günü mesajları neler?
Bana hatalarımdan nasıl ders alırım ve nasıl daha düzgün bir insan olurum sen öğrettin. Kim bilir öğrencilerine hayata dair neler öğretiyorsundur… Senin gibi bir öğretmene sahip oldukları için çok şanslılar. Anneler Günün kutlu olsun aşkım!
Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Anneler Gününüz kutlu olsun!
Bana hayatı, herşeyi öğreten biricik öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.
Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Anneler Gününüz Kutlu Olsun.
Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. Canım Öğretmenim Anneler Günün Kutlu Olsun.
Annem gibi sevdiğim tek insansınız. Hayatımdaki en özel insan oldunuz. Sizin öğrettikleriniz benim için yalnızca okulda işe yarayan bilgiler değil hayatımı etkileyen, bana farklı bakış açıları katan bir insan oldunuz. Bu kutsal mesleği en güzel icra eden öğretmenim. Anneler Gününüz kutlu olsun. Neşeniz hiç eksik olmasın.
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Anneler Günün kutlu olsun!
Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Anneler Gününüz kutlu olsun!
Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim... Anneler Günün kutlu olsun!
Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzelerin en güzeli.
Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.
Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..
Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..
Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım halacığım.. Anneler Günün Kutlu Olsun..
Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü halam, ellerinden öperim..Anneler günün kutlu olsun.
Anneler yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler Günün kutlu olsun.
İyiki varsın ve iyi ki bana annelik etmişsin. Seni çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun!
Kıymetlim, benim biricik yengem. Bana hep annelik ettin, korudun kolladın. Anneler Günün kutlu olsun.
Biricik yengem, çocukluğumdaki sıcacık evin ve sıcacık sofraların hep aklımda. Seni çok özlüyorum. Anneler Günün kutlu olsun.
Her sene Mayıs ayından kutlanan anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.
Uzunca senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.