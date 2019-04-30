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Öğretmeni "tuttuğu kiralık katil öldürdü" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Pendik'te kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Şüpheli T.D'nin ifadesinde, "bir kişiye aşık olan ve ilişkisi sürecinde maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan öğretmenin, bunlardan kurtulmak için kendisini 5 bin TL karşılığında kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal'daki Atatürk İlkokulu’nda görev yapan İ.S'nin geçtiğimiz hafta pazar günü Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinden silah seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı öğretmen İ.S, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucu kimliği belirlenen şüpheli T.D, Adana'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, İ.S. ile internetten tanıştıklarını ve kendisini öldürmesi için 5 bin Türk Lirasına anlaştıklarını öne sürdüğü belirtildi. Maktul ile 24 gün geçirdiğini aktaran T.D'nin, bu sürede ona aşık olduğunu ve hemen öldüremediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli T.D'nin, "öğretmen İ.S'nin bir kişiye aşık olduğunu, bu şahsın onu 10 yıl boyunca evlenme vaadiyle oyaladığını, bu süreçte maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını, bunlardan kurtulmak adına kendisini öldürmesi için kiraladığını" ileri sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin, İ.S'nin, kendisinden onu okulda, öğrencilerinin ve arkadaşlarının önünde öldürmemesi gibi taleplerde de bulunduğunu iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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adana cinayet Emniyet istanbul kiralık katil öğretmen

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