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Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak Öğretmenler Günü hediyeleri

23.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü kutlanıyor. Öğretmenler Günü her yıl kutlanıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmenlerine alacak hediyeleri araştırıyor. İşte erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel 2021 Öğretmenler Günü hediyeleri...

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak Öğretmenler Günü hediyeleri

Her sene Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için şiir okunur, kutlamalar yapılır. Öğretmenlere hediye alıp vermek ise Öğretmenler Günü'nün vazgeçilmezleri arasında yer alır. İşte erkek ve kadın öğretmene alınacak birbirinden farklı en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri...

İŞTE ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ!

  • Kişiye özel isimli termos
  • Öğretmenler için duvar saati
  • Özel isimli Oscar Ödülü
  • Öğretmenlere özel isimli baskılı hediye seti

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • İsimli su matarası
  • Özel baskılı bardak altlığı
  • Kişiye özel fincan seti
  • Öğretmenler özel isimli kupa bardak

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Kokulu çiçek
  • Roman/şiir kitabı
  • Siyah dolma kalem
  • Kalem seti

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Çikolata
  • Tatlı
  • Kahve
  • Sıcak içecek

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Defter
  • Kolye
  • Saat
  • Takvim

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Hediyelik eşya
  • Kitap Ayracı
  • Kalemlik
  • Not defteri
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