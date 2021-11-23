Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak Öğretmenler Günü hediyeleri

Her sene Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için şiir okunur, kutlamalar yapılır. Öğretmenlere hediye alıp vermek ise Öğretmenler Günü'nün vazgeçilmezleri arasında yer alır. İşte erkek ve kadın öğretmene alınacak birbirinden farklı en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri...
İŞTE ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ!
- Kişiye özel isimli termos
- Öğretmenler için duvar saati
- Özel isimli Oscar Ödülü
- Öğretmenlere özel isimli baskılı hediye seti
- İsimli su matarası
- Özel baskılı bardak altlığı
- Kişiye özel fincan seti
- Öğretmenler özel isimli kupa bardak
- Kokulu çiçek
- Roman/şiir kitabı
- Siyah dolma kalem
- Kalem seti
- Çikolata
- Tatlı
- Kahve
- Sıcak içecek
- Hediyelik eşya
- Kitap Ayracı
- Kalemlik
- Not defteri