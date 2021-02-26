Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? Öğretmenler nasıl aşı randevusu alacak? İşte öğretmenlerin aşı takvimi

Öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusuyla ilgili olarak çok sayıda detay netlik kazandı. “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi. Peki, öğretmenlerin aşısı ne zaman olacak? İşte tüm merak edilenler...

ÖĞRETMENLERE AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Şubat’ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının 1. dozunu yaptırdı. Öğretmenlerin aşılanma süreci yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek.

Bu doğrultuda ülke genelinde 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı. Köy okulları ile aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin de aşılanması başlayacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞI TAKVİMİ

Normalleşme süreci kapsamında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacak. Bu nedenle aşılama sürecine buralarda görev yapan öğretmenler ile devam edilecek. Öte yandan çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze gerçekleştirmeye başlayacak. Dolayısıyla yüz yüze eğitime başlayan bu alanların öğretmenleri de aşılama konusunda öncelikli olarak alınacak.