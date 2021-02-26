Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? Öğretmenler nasıl aşı randevusu alacak? İşte öğretmenlerin aşı takvimi

Öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusuyla ilgili olarak çok sayıda detay netlik kazandı. “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi. Peki, öğretmenlerin aşısı ne zaman olacak? İşte tüm merak edilenler...
24 Şubat’ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının 1. dozunu yaptırdı. Öğretmenlerin aşılanma süreci yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek.
Bu doğrultuda ülke genelinde 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı. Köy okulları ile aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin de aşılanması başlayacak.
Normalleşme süreci kapsamında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacak. Bu nedenle aşılama sürecine buralarda görev yapan öğretmenler ile devam edilecek. Öte yandan çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze gerçekleştirmeye başlayacak. Dolayısıyla yüz yüze eğitime başlayan bu alanların öğretmenleri de aşılama konusunda öncelikli olarak alınacak.
Yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okullarıyla diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarının öğretmenlerine de aşılama konusunda öncelik tanınacak. Öğretmenlerin aşılanmasına mart boyunca aralıksız olarak devam edilecek. Sağlık Bakanlığının Sinovac ile yaptığı sözleşme kapsamında yeni aşıların mart ayında Türkiye’ye ulaşması ile aşılama süreci de hız kazanacak.
Öğretmen aşı randevusu alma işlemi de şimdiden merak ediliyor. Öğretmenler de tıpkı diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini aralarında boşluk bırakarak sırasıyla “AŞI”, “T.C. kimlik numarası” ve “T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi”ni yazıp 2023’e kısa mesaj göndererek öğrenebiliyor.
Aşı sırası gelen vatandaşlar, “mhrs.gov.tr” ve “enabiz.gov.tr” internet siteleri üzerinden, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla, e-Nabız mobil uygulamalarıyla ve “Alo 182” hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.
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