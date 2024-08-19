Öğretmenlerin gözü kulağı oradaydı! Ek ders ücretlerine zam!

Yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Öğretmenler yaz tatilinden çıkıp eğitim hayatına adapte olmak için toparlanmaya başladılar. Memurlara yapılan maaş zammının ardından kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ek ders ücretine gelecek olan zammı bekliyor. Öğretmenlerin, normal çalışma saatleri veya görev tanımları dışında verdiği dersler için aldıkları ek ödemeyi ifade eden ek ders ücreti yapılan zam öncesi 105 TL olarak ödeniyordu.

EK DERS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan öğretmenler, belirlenen haftalık ders saatlerinin üzerinde verilen dersler için ek ders ücreti hakkı kazanırlar. Bu ücretin miktarı, öğretmenlerin statülerine (kadrolu, sözleşmeli), eğitim seviyelerine ve verilen ek ders saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Öğretmenlerin maaşlarına ek olarak ödenen, ek ders ücretleri maaş zamları veya ekonomik düzenlemelerle değişebilir.

2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL iken, %19.31'lik artış sonrası ortalama 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durumda yeni oranlarla birlikte ek ders ücreti 125 TL olarak hesaplara yansıdı.