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Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni detaylar! Aday öğretmenler için sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat yok

09.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar netleşti. Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle birlikte aday öğretmenlerle ilgili önemli değişikliklere gidiliyor. Buna göre aday öğretmenler için sınav yapılmayacak, 240 saat mesleki eğitim verilecek. TBMM'de kabul edilen kanunun uygulamaya geçilmesiyle birlikte 240 saatlik eğitimi tamamlayan aday öğretmenlere herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Eğitimlere katılmayanlar 3 yıl görev alamayacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni detaylar! Aday öğretmenler için sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat yok

Merakla beklenen Öğretmen Meslek Kanunu'nda hangi maddelerin olacağı yavaş yavaş netleşiyor. Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, yeni meslek kanunun uygulanmaya başlamasıyla birlikte aday öğretmenlikte önemli değişiklikler hayata geçecek. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlanırken, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak olan aday öğretmenler 240 saatlik eğitimi tamamlamak zorunda. Sınav stresi yaşamayacak aday öğretmenler eğitim sonunda ise herhangi bir mülakata da girmeyecek. Söz konusu eğitimi tamamlayamayanlar ise 3 yıl görev alamayacak. İşte aday öğretmenlikle ilgili yeni düzenlemenin detayları...

ADAY ÖĞRETMENLER SINAVA GİRMEYECEK

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışması tamamlanmak üzere. Öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getiren kanunla öğretmenler sınav stresinden kurtuluyor. Öğretmenlerin kariyer yolculuğu, sınavlar yerine oryantasyon ve mesleki eğitim odaklı olacak. Öğretmenlerin akademik kariyer yapması özendirilecek. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hafta başında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz" demişti.

Kanunun uygulanmasına yönelik detaylar şöyle:

ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN 240 SAATLİK EĞİTİM

Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.

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MÜLAKAT OLMAYACAK

Süreci tamamlayan öğretmenler bir değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenler gitmeyecek, herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılacak.

EĞİTİMLER ZORUNLU, TAMAMLAMAYAN 3 YIL GÖREV ALAMAYACAK

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılacak değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

ÜCRET ARTIŞI NASIL OLACAK?

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.

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ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK?

Kanun, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, kadrolu, sözleşmeli ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin tamamını kapsıyor. Tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılabilecek, sınavlara girebilecek ve sertifikasını alabilecek. Ancak ücret artışından sadece devlet okullarındaki öğretmenler yararlanabilecek.

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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

10 yılını doldurmuş öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan en az 180 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı performans gösteren öğretmenler "uzman öğretmen" olacak. Uzman öğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

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Uzman öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler de en az 240 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar. Sınavlar, aldıkları eğitimin içeriğini kapsayacak. Sınavları Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.


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