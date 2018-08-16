Oğuz Gündoğdu: Marmara’da hareketlilik arttı, kısa vadede deprem yok

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- JEOFİZİK Mühendisi Oğuz Gündoğdu, Marmara'da daha önce görülmeyen hareketlilik yaşandığını, ancak buna rağmen yakın vadede bir deprem beklemediklerini söyledi.

Yalova Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından kentte kurulan 'Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu' düzenlenen programla açıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki açılışa Jeofizik Mühendisi Oğuz Gündoğdu, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki katıldı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova’da 4 katın üzerinde imara izin vermediğini belirtti.

'HAREKETLİLİK ARTTI'

Basın mensuplarının olası Marmara Depremi’ne yönelik sorularını yanıtlayan Jeofizik Mühendisi Oğuz Gündoğdu, Marmara’da hareketliliğin arttığını söyledi. Gündoğdu, "Marmara'yı yakından izliyoruz. Burada aktivite artmış durumda. Karşımızda eski Marmara yok artık. Aktivite sürekli aynı noktalarda oluyor, ancak depremin ne zaman olacağına yönelik bir işaret yok. Yani şu an için bir anomali yok. Bu da iyi bir şey. Biz, beklenen depremin 1966 yılında olan depremin bir benzeri olacağını düşünüyoruz. O da 7’nin üzerinde bir şiddet anlamına geliyor. İstanbul, Marmara Depremi'nde ağır hasarlı binaların yüzde 5’ini aldı. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi binalar olduğu yerde yıkılıyor. O nedenle bu sistemlerden önceden bilgi almaya çalışıyoruz. Daha evvelden bir haber alabilir miyiz, buna bakıyoruz. Alırsak bu bilgiyi çalışan insanlara sunacağız ve anons edeceğiz. Marmara’daki bu aktivite artışı, depremin yaklaştığını gösteriyor. Ancak ne zaman olacağını halen bilemiyoruz. Bunu söyleyebileceğimiz bir işaret yok. Daha önce de eski Marmara yok karşımızda demiştim. Hala aynı şeyleri söylüyorum. Eski Marmara yok. Daha henüz bir işaret yok” dedi.

'DEPREMİN AYAK SESLERİNİ DUYABİLECEĞİZ'

DOHAD Başkanı Fuat Agalday ise Marmara Bölgesi’nde kurulan istasyonların sayısının 150’yi bulacağını söyledi. Kısa vadede deprem beklenmediğini söyleyen Agalday, “Yalova’da bu ilk değil. 2009 yılından bu yana Çınarcık’ta da çalışan bir istasyonumuz var. Marmara’nın şu anda 60 noktasında bu istasyonlar, 24 saat çalışıyor. Yalova’da da başkanımız sağ olsun, destek verdi. Bundan sonra Armutlu Yarımadası’na, Küçük Kumla ve Büyük Kumla’ya da kuracağız. Geçtiğimiz hafta içinde de Mudanya’da 4 tane faaliyete geçti. Marmara Bölgesi’nde tahminen 150’yi bulacak. Tokat’da da çalışmamız var. İstasyonda bulunan tüm cihazlar yerli üretimdir. Yurt dışından hiçbir şey gelmedi. Önümüzdeki 1 haftayı 15 günü çok rahat görebiliyoruz. Kısa vadede büyük bir Marmara Depremi'nin yok olduğunu görüyoruz. Zira bu istasyonlar sadece 15 gün ötesini görebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki; biz Marmara’da meydana gelebilecek 7’den büyük yıkıcı bir depremin ayak seslerini en az 15 gün önceden bu istasyonlar sayesinde duyabileceğiz. Kısa vadede İstanbul’da bir deprem beklemiyoruz. Ama 30 yıl içerisinde böyle bir depremin gerçekleşeceği deprem sayısının artmasından bize gösteriyor” şeklinde konuştu.