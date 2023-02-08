Depremin etkileri devam ediyor. Son bilgilere göre depremden vefat eden kişilerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Türkiye'de Milli Yas ve OHAL ilan edildi. Peki OHAL ilan edildi nedir, ne demek? Deprem sonrası OHAL hangi illerde ilan edildi? Ne zaman bitecek? Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, tabii afet hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor. İşte detaylar...

OHAL NEDİR?

OHAL doğal afet, ekonomik bunalım, ağır hastalık, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olaylarında ilan edilir.

HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin vahameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya afet bölgesi olarak kabul edildi.



