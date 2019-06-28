OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, komisyon bünyesinde hakim, uzman, müfettiş ve raportör olmak üzere toplam 250 personel görevlendirildi. Elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturularak, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydediliyor.

131 BİNİN ÜZERİNDE İŞLEM



Yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor. Kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyaları ile eski başvurularla birlikte şimdiye kadar 475 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. OHAL kapsamında yayımlanan KHK'ler ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213'ü rütbe alma, 270'i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761'i kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

TOPLAM BAŞVURU SAYISI 126 BİN 200



Komisyona yapılan başvuru sayısı 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 126 bin 200 oldu. Komisyon tarafından verilen 77 bin 900 karar sayısı dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 48 bin 300.