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OHAL Komisyonundan göreve iade kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığını tespit ettiği iki evli çiftin kamu görevine iadelerini sağladı - Meslekten ihraç edilen polis memuru ile bakanlıkta uzman olarak çalışan eşi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararıyla göreve döndü - Komisyon, üniversitede doçent olarak görev yapan akademisyen ile mühendis eşi hakkında göreve iade kararı verdi

ZEHRA AYDIN - Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme (OHAL) Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılarının bulunmadığını tespit ettiği iki evli çiftin kamu görevine iadelerini sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OHAL Komisyonu kararıyla mesleğe iadesine hükmedilenler arasında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan eşlerin de başvuru dosyaları yer aldı.

Üniversitede doçent olarak çalışan akademisyen F.B, OHAL Komisyonuna yaptığı başvuruda hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını, hayatının her döneminde devleti ve milletine bağlı yaşam sürdürdüğünü belirterek, göreve iadesini talep etti.

Akademisyenin mühendis eşi S.B. de meslekten ihraç edildikten sonra OHAL Komisyonuna yaptığı başvuruda kendisi ve eşinin vatanını ve mesleğini seven bireyler olduğunu, geçmişte çocuğunu özel okula gönderdiğini, daha sonra o okulun FETÖ ile iltisaklı olması nedeniyle kapatıldığını, hakkındaki işlemin bundan kaynaklı olabileceğini ancak hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını savundu.

Komisyon, iki başvuruyu da incelemeye aldı.

Araştırmalar sonrasında OHAL Komisyonu, terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplara üyeliğini, mensubiyetini veya iltisakını, bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilememesi üzerine akademisyen ile mühendis eşinin göreve iadesine karar verdi.

- Polis ve eşi de mesleğine döndü

Antalya'da görev yapan polis memuru T.U. ile bakanlık bünyesinde uzman olarak çalışan eşi Y.U. da OHAL kapsamındaki KHK ile meslekten çıkarıldı.

Polis memuru ve eşi, OHAL Komisyonuna başvurarak mesleğe iadelerini talep etti.

İki başvuruyu inceleyen komisyon, terör örgütleriyle bağlantılarının olmadığını tespit ettiği polis memuru ile eşinin göreve iadelerine karar vererek tüm mali ve sosyal haklarının geri verilmesini sağladı.

- 60'tan fazla "gıyabında kabul" kararı

OHAL Komisyonu, komisyona doğrudan başvurusu olanlar hakkındaki kararların yanı sıra ilgili kişilerin gıyabında da kararlar verdi.

Komisyon kurulmadan önce kamu görevinden ihraç edilenler, itirazlarını ilgili kurumlara (BİMER, CİMER dahil) ve mahkemelere yaptı.

Komisyonun kurulmasıyla da hak sahipleri komisyona başvurdu. Mahkemeler de kendilerine iletilen başvuru dosyalarını komisyona devretti.

OHAL Komisyonu, mağduriyet oluşmaması için hak sahiplerinin herhangi bir kamu kurumuna yaptığı başvuruyu komisyona yapılmış gibi gördü ve resen işleme koydu. Yapılan işlemde hiç kimsenin hak kaybına uğramaması gözetildi.

Başvurusu resen işleme konulanlardan İçişleri Bakanlığı personeli M.K'nin dosyası incelendi. M.K, hakkında olumsuz bulguya rastlanmadığı için görevine iade edildi.

Komisyon buna benzer durumda olan 60'tan fazla kişinin kamu görevine dönmesine karar verdi.

Göreve dönenlerden 20'sini Milli Eğitim Bakanlığı, 10'unu İçişleri Bakanlığı, 10'unu da Sağlık Bakanlığı çalışanları oluşturdu.

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Göreve iade kararı OHAL Komisyonu

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