OHAL Komisyonundan göreve iade kararları

ZEHRA AYDIN - Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme (OHAL) Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılarının bulunmadığını tespit ettiği iki evli çiftin kamu görevine iadelerini sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OHAL Komisyonu kararıyla mesleğe iadesine hükmedilenler arasında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan eşlerin de başvuru dosyaları yer aldı.

Üniversitede doçent olarak çalışan akademisyen F.B, OHAL Komisyonuna yaptığı başvuruda hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını, hayatının her döneminde devleti ve milletine bağlı yaşam sürdürdüğünü belirterek, göreve iadesini talep etti.

Akademisyenin mühendis eşi S.B. de meslekten ihraç edildikten sonra OHAL Komisyonuna yaptığı başvuruda kendisi ve eşinin vatanını ve mesleğini seven bireyler olduğunu, geçmişte çocuğunu özel okula gönderdiğini, daha sonra o okulun FETÖ ile iltisaklı olması nedeniyle kapatıldığını, hakkındaki işlemin bundan kaynaklı olabileceğini ancak hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını savundu.