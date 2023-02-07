OHAL nedir, ne demek? Hangi şehirlerde OHAL ilan edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye ile birlikte birçok ülke, depremden etkilenen bölgelere destek veriyor. Birçok insan kurtarılmayı beklerken OHAL ilan edildiği duyuruldu. Peki OHAL nedir, ne demek? Hangi şehirlerde OHAL ilan edildi? İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLDİ?

Deprem sonucunda 3 bin 549 vefatın, 22 bin 168 yaralının olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin vahameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.

OHAL NEDİR, NE DEMEK?

OHAL (Olağanüstü hal) olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu durumlarda ilan edilir. Doğal afet, salgın hastalık, kamu düzeninin tehlikede olduğu şiddet vakaları, ekonomik bunalım durumları OHAL oluşumuna zemin hazırlar.

GEÇMİŞTE OHAL ÖRNEKLERİ

Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilân etti.

ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında hâlen geçerli olan olağanüstü hâli ilân etti.

12 Haziran 2016'da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti Orange County'de olağanüstü hâl ilân etti.

Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hâl ilân etti.

Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hâl ilân etti.

Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila'da olağanüstü hâl ilân etti.

Kırım, Ukrayna'daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.

Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016'da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.

ABD'de Kuzey Karolina, Tennessee, Maryland, Pensilvanya, Georgia, Virginia, Batı Virginia ve New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl ilân ettiler.

2016'da Venezuela'da protestolar nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti. Nicolas Maduro protestoların arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrasında Türkiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilân edildi.

